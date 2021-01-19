黃偉哲贊成台灣燈會停辦　「審慎評估」月津港燈節是否喊卡

記者林悅／台南報導

針對北部目前的疫情擴散，除醫院內，又擴展到社區面，再加上春節即將來臨，返鄉人潮增加，南北也會有互動，台南市長黃偉哲對於此一情況指出，全民眾有危機意識，強化落實防疫措施才是根本防疫之道。

▲台南市長黃偉哲因應疫情擴大，台南市會強化防疫措施，夜市、市場或百貨公司的美食區，盡量不要有現場集中吃東西的地方，如果真的無法避免的話，「隔板」也要做好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲說，防疫可能要更加強，但是他真的擔心從海外回來台灣過年的朋友、還有這些國人，因為海外的情形更嚴峻。經過一個密閉空間的一個飛行器、飛機飛到台灣，然後中間有沒有經過感染都不知道，居家檢疫14天有沒有落實，接下來在7天的自主健康管理有沒有能夠嚴格規定，這是重要的。

「事實上有些地方都已經強制居家檢疫要改成14+7，21天，所以說，中央是不是要因應這個部分來做一個更動，延長我們居家檢疫的期間，黃偉哲覺得是可以考量的。那因為我們曾經經歷過去年1整年的疫情，也曾經經歷過像磐石艦、說像浙江台商等等，疑似社區感染的狀況，相信應對這種變局，應該是這個專業上，還有這個心理調適上應該是沒問題的。」

黃偉哲說，現在唯一擔心的就是，因為這次這波疫情來得又快又猛，所以說甚至已經對於北部某醫院，應該就是部立桃園醫院，接觸過的醫護人員，以及醫護人員的家屬，還有家屬自己本身的工作場地，他覺得其實要就要料敵從寬，要把所有接觸過的這個部分都加以匡列，要做這個檢疫的，居家檢疫的檢疫、要做隔離就隔離，他覺得其實這部分應該是要很明快的做；就如同去年，我們中央政府在很快的時間內，就對於國境的封閉很快採取斷然措施，即便被罵也立即當機立斷，我們覺得這個時候也需要，也懇請中央政府能夠在這個時候做一些斷然措施。

那至於燈會的部分，台灣燈會是不是要辦？黃偉哲認為，以過去台灣燈會動輒數百萬人的賞燈人潮，他覺得其實該停辦就停辦，至於台南市的月津港燈節要不要停辦，可能還要再審慎的評估。他不認為台南跟桃園距離很遙遠，他覺得距離很近，必須要有相對應的危機意識，在沒有決定是不是停辦之前，防疫措施加強，包括聚集的地方，包括夜市，包括市場，還有包括其他人潮聚集的地方，要加強防疫的整備，這是一定要做的。「要不要說其他的很多大型的活動，包括我們的馬拉松都延辦都延期了，那夜市還在每天人擠人。所以他覺得其實夜市要做好防疫措施，如果沒有配合的這個部分，經勸導不聽了該開罰就開罰。」

黃偉哲表示，對於醫院院內感染這個部分，北部的醫院也有已經有一些相對應的措施，但這部分相信醫護人員比我們更專業，只是他們需要的是危機意識。就是說專業的部分，專業程度絕對比我們高，但是就是怕沒有危機意識或是有鬆懈的地方。台南市政府，從去年8月以來也都一直實施實名制登記，洽公實名制，那這部分市府知道積極落實，不要因為久了就像橡皮筋一樣就鬆弛掉。繃緊以後一段時間就鬆弛掉，這不是他願意見到的。因此他覺得這個部分，在台南市的醫院，他呼籲醫護人員，要有危機意識，那該做這個很嚴肅的健康管理的，就要做健康管理。事實上，台南市也有治療的責任醫院，所以對於責任醫院的，不管是責任醫院或是非責任醫院，甚至到第一線的診所，他覺得其實該有的危機意識跟防疫措施一定要落實做到，這個我們是要一定要強調的。

黃偉哲說，對於夜市有沒有洗手的設備，市府要去盤點，但實名制實施，尤其有很多夜市出入口，有實際的困難，夜市防疫第一個希望要戴口罩、保持社交距離啊，夜市內吃的地方，可能要做一些規範，因為是集中的，一定要有隔板，這部分在防疫會議裡面馬上做決定馬上做處理。簡單說，夜市、市場，或是封閉的百貨公司的美食區，盡量不要有現場集中吃東西的地方，如果真的無法避免的話，「隔板」也要做好。

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