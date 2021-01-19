監視器畫面曝光！大公熊進東勢農家開冰箱、翻電鍋

記者許展溢／台北報導

林務局在臉書紀錄在東卯山果園中吊索、經特生中心和東勢林管處救援、照養後野放的711號大公熊，讓同仁們心情進入雲霄飛車模式，七上八下，甚至有居民目擊「兩隻熊一起出沒」，還撕開了一名果農家雞舍的圍籬，自己打開冰箱、翻電鍋，吃光所有東西。

▲熊熊自己跑進農舍找東西吃。（圖／翻攝林務局臉書）



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林務局表示，去年12月3日，711被野放到遠離人煙的保護區，東勢林管處期待711走越遠越好，但為以防萬一，還是在周邊山區的聚落與果園區佈建了「電子圍籬」，只要711一接近，就會收到警報。東勢處同仁每天緊盯著711頸圈回傳的衛星定位，嚴密注意牠的移動路徑。同仁們的心情，開始進入雲霄飛車模式，七上八下了。起初，711走入雪霸國家公園的原始林，大家鬆了一口氣。但沒幾天，711一個回馬槍又跑到了聚落附近。接著幾天一下遠離，一下又靠近，同仁的腎上腺素居高不下。

▲大公熊自己打開冰箱。（圖／翻攝林務局臉書）



12月中旬，711熊哥再度靠近聚落，森林護管員連忙趕到該地察勘，一位農民證實前晚目擊掛著頸圈的711；但令人吃驚的是，還有多位居民目擊「兩隻熊一起出沒」。12月21日凌晨，又有熊撕開了一名果農家雞舍的圍籬，吃了飼料和雞蛋，小雞們也不見了。

林務局昨天公布「小熊現身」最新狀況，年末至元旦，東勢林管處和雙崎工作站的同仁們在辦公室裡仍緊盯著衛星訊號回報的點位，因編號711的男主角大公熊，衛星發報器回傳他的位置多次出現在一處農舍後方的竹林裡。3日晚上9點半，東勢林管處就收到斯可巴部落的朋友轉傳影片，有民眾拍到一隻後腳受傷的小熊，在谷關台8線馬路上奔逃。

▲大公熊闖進農舍。（圖／翻攝林務局臉書）



林管處和台中市政府一起架設3個誘捕籠，林管處同仁每日巡視，但小熊始終沒進籠。推測可能因為受了太大驚嚇，早已遠離這個區域。幾天前，撤了誘捕籠，默默祝福小熊平安回到山林，自己養好傷。林務局表示，沒想到在擔心著小熊的這段期間，711也惹事了，在牠連續7天凌晨造訪的那處無人農舍。屋主回來一檢查，發現711吃了2包狗飼料、1袋玉米、1包米，加上冰箱滿滿的蔬菜、一大包冷凍豬肉，全被吃了；慘遭毒手的，還有一隻自己跑出來的雞，牠甚至還翻了電鍋。

有網友問，「有賠償給屋主嗎？沒有經費的話我捐！不要讓農民再設陷阱擋熊！」，有人說自己也可以。林務局則回覆「有～會進行修繕及賠償喔！」