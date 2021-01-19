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台南安定古寶無患子故事園區　春節八大主題開放民眾免費參觀

▲台南安定「古寶無患子故事園區」春節期間八大主題區，全部開放民眾免費參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安定「古寶無患子故事園區」春節期間八大主題區，全部開放民眾免費參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年迎牛年，今年春節假期，一起來台南安定「古寶無患子故事園區」走走吧！該故事園區每年都會舉辦的新春過年特別活動，今年當然也肯定不能錯過，園區有八大主題區，全部開放民眾免費參觀。

▲台南安定「古寶無患子故事園區」春節期間八大主題區，全部開放民眾免費參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾可先到「無患子故事館」走走，一起深入了解無患子的故事，到底什麼是無患子，它有什麼優點呢？為什麼它可以做成清潔產品呢？讓大家更進一步的認識大自然，認識無患子的植物泡泡吧。

▲台南安定「古寶無患子故事園區」春節期間八大主題區，全部開放民眾免費參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年首度登場董事長珍藏的【日本動漫公仔】，有時下最夯的海賊王、鬼滅之刃、美少女….等，動漫迷絕對不能錯過的，各各都是經典的人氣公仔展出。還有多種活動，破萬台的日本【迴力車】、【蒸汽火車】和【軌道車】展示，都是王董事長多年來的珍藏品，不同種類與外型的車輛應有盡有，過年期間也對外展示提供給民眾參觀。

還有收藏多年的【紀念套幣】，從1993年到2020年的生肖套幣，以及【美國建國200年紀念套幣】，以及【原住名紀念套幣】，這些都是多年來的珍藏品，也提供給民眾參觀。

今年特別展出，號稱是世界最少的錢幣、少到沒找到『實物』，非常難得的古錢幣之一的【永隆通寶背閩月】錢幣贗品產出，經典還原永隆通寶錢幣的外貌，讓您可以親眼看到世界稀珍的一面。懷舊的【古童玩】，也開放民眾免費體驗，有滾鐵圈、罐頭獨輪車、這些都是早期阿公時代的古童玩、在都市化的現代生活看不到的玩具呢，也可以帶著爸媽起來回味一下童年玩具吧。

古人的智慧【魯班榫】益智遊戲， 兩千多年前的魯班就發明了一種方法，用一種咬合的方式把三組木條垂直相交固定，是榫接結構是中國古老的工法，快來一起頭腦協調大作戰，歡迎小朋友一起來跳戰。提到拇指琴，就不得不提拇指琴的改良發明者–Hugh Tracey。Hugh Tracey是一名英國籍的音樂愛好者，他在20世紀走訪、旅行到了非洲鄉下。在旅程中，他接觸到了許多傳統的非洲音樂。而非洲傳統音樂的獨特及美麗讓他深深著迷。在他5年的非洲歷程中，他特別喜歡一種後來被稱為叫做「拇指鋼琴」的樂器，這是現在拇指琴的前身，這些拇指鋼琴有許多不同的外型、調性、演奏風格和名字，每個區域間對他們的稱呼以及演奏方法都不一樣。

▲台南安定「古寶無患子故事園區」春節期間八大主題區，全部開放民眾免費參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，無患子的種子非常堅硬，外表黝黑光亮，常用來製成佛珠，所以無患子又叫「菩提子」。 木槵子〈別名菩提子〉念珠是經典中最早關於念珠的記載，可以說是【最古早的念珠】，「無患」字面上有消災解卮，無憂無患之意，民眾來替自己新的一年邪保平安。一起來體驗DIY無患子手鍊。

▲台南安定「古寶無患子故事園區」春節期間八大主題區，全部開放民眾免費參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市安定區區公所製燈飾，將在台南安定「古寶無患子故事園區」展出，利用傳統的地方風俗燒王船作為主軸，並把安定三寶特色名產擺放至左右，加上後發的火焰做為襯托，代表著安定的名俗與物產是時下「火」紅的產物，並象徵安定區物產豐收，傳承希望，前瞻未來。大年初一到初五（2月12日~16日）開放參觀時間上午9時至下午5時，歡迎到台南市安定區文科里「古寶無患子故事園區」一遊。

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