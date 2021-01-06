美軍在羅馬尼亞部署MQ-9「死神」無人機　歐非司令：令盟友安心

▲美軍將在羅馬尼亞部署MQ-9死神無人機。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美軍駐歐洲非洲空軍司令部發佈消息表示，美國空軍在位於羅馬尼亞肯皮亞圖爾濟市（Campia Turzii）的空軍基地部署了MQ-9「死神」（Reaper）偵察攻擊型無人機以及90人的部隊。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，美軍歐非空軍司令部網站上公佈的消息指出，「美國空軍已將MQ-9死神無人機和大約90名空軍部隊人員部署到羅馬尼亞肯皮亞圖爾濟第71號空軍基地，以進行支持北約行動的情報收集、監視和偵察工作。」

美軍強調，這批無人機和軍人將「長時間」部署。但是沒有說明具體期限。

美軍駐歐非空軍司令哈利根（Jeffry Harrigan）將軍表示，在此處戰略地點部署無人機「令盟友和合作夥伴感到安心」，同時還「向敵人表明」，任何新威脅的出現，都會遭到回擊。

美軍補充表示，部署無人機和軍事人員已獲得羅馬尼亞當局同意，這表明美國致力於歐洲的安全與穩定，並加強與北約盟國和其他歐洲夥伴之間的關係。

MQ-9「死神」無人機由美國通用原子公司（General Atomics）生產。它配備渦槳發動機，時速超過400公里，最大升限1.3萬公尺，最大續航力24小時。最知名的實戰紀錄，就是在伊拉克巴格達國際機場，成功狙殺伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）少將。

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