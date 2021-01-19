拜年大看板立田中疑跟「全民借電」　羅東鎮長吳秋齡挨轟後撤除



▲拜年大看板立田中超吸睛！羅東鎮長吳秋齡挨轟後，19日要業者火速撤除。（圖／吳濬彦提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「恭賀新禧」拜年大看板豎立田中超吸睛！羅東鎮長吳秋齡拜年大看板，遭民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彦PO文轟：「對聯：羅東鎮長吳秋齡，看板田中就地起。橫批： 鎮長最大」…還從路燈拉了一條線跟「全民借電」。吳秋齡回應，委託的業者誤解選址，19日業者已火速撤除，公部門要守法，業者若有涉及「偷電」是不對之事。

針對羅東鎮長吳秋齡拜年大看板立田中，民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彦PO文轟：「對聯：羅東鎮長吳秋齡，看板田中就地起。橫批： 鎮長最大，宜蘭農田不種米，開種羅東鎮長吳秋齡拜年宣傳看板！中國國民黨籍的羅東鎮長吳秋齡，在新曆年剛過、距離2/12的農曆過年還有一個多月的時間，在農田裡面開始「種看板」要來跟大家拜年！」

「這片農田在羅東人常常會經過的復興路二段上、比較靠純精路三段這裡。我們調查該農田在土地使用分區上的劃定，原來這片農田是羅東都市計畫裡的保護區。

立看板已違反農業發展條例第3條第1項第10款規定」

吳濬彦說，這個拜年看板，橫看豎看都不像是農業使用，還是國民黨將農業定義改了？吳秋齡為了個人的宣傳，不僅違反農地原先規定的使用用途，甚至從路燈拉了一條線跟「全民借電」去打燈讓你晚上也可以看到她滿滿的新年祝福。

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