改善台南火車站排班秩序　計程車排班空位顯示資訊平台啟用

▲台南市交通局建置台南火車站計程車排班空位顯示資訊平台正式啟用，計程車駕駛可透過該平台隨時掌握火車站前排班情形，縮短空車繞駛時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為改善台南火車站前計程車排班秩序，台南市交通局建置台南火車站計程車排班空位顯示資訊平台，19日正式啟用，計程車駕駛可透過該平台隨時掌握火車站前排班情形，縮短空車繞駛時間，亦可避免違停遭舉發。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視台南火車站周邊交通秩序改善問題，火車站前計程車排班區因腹地有限，且位處台南市車流量較大之路段，尖峰時段常造成計程車排班長度溢出至北門路上而影響交通安全與順暢，指示交通局運用智慧科技改善排班問題，因此交通局建置計程車排班空位顯示資訊平台，期能改善火車站前計程車排班違停情形。

交通局長王銘德表示，交通局於火車站前計程車排班區安裝兩座攝影機，將現場影像透過影像辨識技術判斷排班區是否滿位，辨識結果同時呈現於網站及現場資訊顯示看版，計程車駕駛可透過手機掃瞄QRcode上網查看現場排班區空位情形，決定是否前往火車站排班，或透過現場資訊顯示看版，查看排班區是否有空位可進入排班，以避免排班長度溢出造成交通壅塞。

公共運輸處長吳俁之表示，為增加北門路計程車停車供給，前已將北門路計程車排班入口處部分紅線塗銷，並增設2格排班區席位，本次進一步建置資訊平台提供排班資訊，未來將藉由台鐵臺南站週邊轉乘環境優化改善及鐵路地下化等工程進行火車站周邊道路整體改善，以確保提供計程車駕駛更完善的排班環境。

台南火車站計程車排班空位顯示資訊平台網址: https://ppt.cc/fMQ3Px

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