搶方向盤害小黃撞人行道！淡水醉男開溜慘了　運將報警怒控3罪名

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市淡水區日前傳出一名酒醉乘客搶方向盤事件，黃姓計程車運將將車內紀錄器畫面PO上網，影片中酒醉男子數度騷擾、影響司機開車，甚至還撲上駕駛座伸手搶拉方向盤，害得計程車失控衝撞淡金路一段人行道，隨後男子趁隙下車離去，黃姓運將氣得報警，並對該名酒醉男子、及同車的女性友人提告公共危險、妨害自由、詐欺等罪名；目前警方已受理報案，全案已函送偵辦中。

▲淡水酒醉男子飛撲到前座拉扯方向盤，害計程車失控撞上人行道。（圖／翻攝YouTube）

黃姓運將在YouTube平台PO出紀錄器畫面，10日深夜11時30分許，該名男子與女性友人上車後，不斷從後座伸手拉扯司機衣服，女子嚇得不斷出言制止，以日語喊著「危險」，要求男子停手；但男子卻稱「我家裡有事情啦」、「老母ㄎㄧㄠ起啦（去世），Ｘ！」而女子也忍不住火大，怒吼「快到了啦，齁」、「危險啦，路邊是有床喔？」還要求司機「不要理他！」黃姓運將聞言後還笑笑回應，「那你要稍微幫我抓一下，不然他會影響到我開車。」

豈料運將話才剛講完沒多久，男子隨即起身撲向駕駛座，還伸手跟司機爭搶方向盤，計程車瞬間失控，撞上淡金路一段處人行道，造成右前方車損，黃姓運將只好緊急停車，並撥打電話報警；而男子見車停下後，竟趁隙下車離去，隨後女子也跟著離開現場。

誇張畫面在網路上曝光後立即引起警方注意，警方也在11日凌晨3時受理報案，黃姓運將針對男子拉扯方向盤導致車損行為，提告《刑法》公共危險及妨害自由，另針對同行女子未付車資行為提告詐欺。中山路派出所所長黃榮禾表示，本案已依上述3項罪名函送偵辦。

▼男子趁著小黃運將撥打電話報警時下車開溜。（圖／翻攝YouTube）