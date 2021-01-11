耳鳴運將撞傷騎士直直開走　「全程和乘客聊天」救了自己

記者黃翊婷／綜合報導

周姓計程車司機因為耳鳴造成聽力受損，2018年11月6日上午10時許開車載乘客前往目的地，卻在高雄市三民區中庸街180巷前，撞傷李姓女騎士，但並未停車檢查，而是直接開走，事後遭開罰6000元，還要吊銷駕照，3年內不得考領，擔心影響生計，急得提出行政訴訟。高雄地院法官認為，周男全程一邊駕駛一邊和乘客聊天，期間沒有停頓、遲疑等行為，乘客也沒有任何異狀，可見車上兩人當下真的沒有認知到發生車禍，並非故意肇事逃逸，最終採信他的說詞，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

▲周男因為耳鳴導致聽力受損，才會沒有發現發生車禍。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

周男在判決書中主張，他有耳鳴症狀，做過純音聽力檢查，發現聽力受損的狀況與耳鳴有關，後來前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院（簡稱高醫）的神經科門診檢查，確認左右耳高頻聽力嚴重減退，「車禍當下我因為耳部疾病，沒有發現撞傷人，並非故意肇逃」，刑事方面之所以沒有提出上訴，是因為不知道妻子代收判決書，才會錯過上訴時間，不是真的完全沒有異議，「我以開計程車為業，如果無法繼續駕駛，恐怕會影響生計。」

高雄市政府交通局則強調，周男撞傷李姓女騎士後，並未停車檢查，而是繼續往前開，這部分都有照片證據為證，況且他在刑事方面已被判處有期徒刑7月，緩刑2年確定，高市交通局依法開罰「6000元罰鍰，吊銷駕照，3年內不得考領」並無不妥，「原處分之裁罰結果，雖然會讓他在短期內無法以駕駛車輛營生，但沒有影響其他謀生工作的機會。」

高雄地院法官認為，經高醫函覆證實，周男的確在2017年1月間做過純音聽力檢查，左右耳高頻聽力嚴重減退，可能會對生活造成一定影響；再者，行車紀錄器影片中，他全程一邊正常駕駛一邊與乘客聊天，沒有任何停頓、遲疑等行為，乘客也沒有發出驚叫或表示有聽到碰撞聲，可見他當時真的沒有認知到已經發生車禍。

法官接著表示，高市交通局未能提出相關事證，證明周男是故意肇事逃逸，就以「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷而逃逸」進行舉發，並做出上述處分，確實有不恰當的地方，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。