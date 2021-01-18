獨／超狂老外被叭暴走…比中指譙「Kill you」　臀襲引擎蓋全都錄

記者白珈陽、莊智勝／台北報導

台北市一名Uber司機控訴，16日凌晨近4時駕車行經敦化南路一段190巷口，但前方一輛計程車卻為了載客橫停在路口處擋道，當下Uber司機按下喇叭示意讓路，但計程車卻絲毫沒有要移動的意思，而陣陣的喇叭聲還引起送友人上計程車的外籍男子不悅，憤怒地拍打車窗，並以英文破口大罵，隨後還一屁股坐上Uber引擎蓋，誇張畫面全被行車紀錄器拍下，Uber司機也表示，近日將會報警以維自身權益。

▲計程車停在路口處載客擋道，Uber司機連連按下喇叭示意提醒。（圖／民眾提供）

該名Uber司機向《ETtoday新聞雲》投訴，16日凌晨駕車載著客人前往目的地，經過敦化南路一段190巷口時停等紅燈，不料綠燈正要起步時，一輛計程車突然駛來橫停路口處載客，這時他按了下喇叭提醒對方，但卻未獲理會，隨後攔車的外籍男子送友人坐上計程車，2人還在路中間聊天；Uber司機見狀後再按了下喇叭示意，不料這時外籍男子卻轉身朝他比中指，接著還走到他車旁猛力拍打車窗，並以英文狂飆髒話，並威脅「I will kill you」、「Fxxk you！」Uber司機也不甘示弱回嗆「聽不懂啦」、「Get out！」隨後外籍男子還極具挑釁地一屁股坐在Uber引擎蓋上，揮手目送好友離開。

Uber司機表示，整段誇張經過全被行車紀錄器拍下，當時聽不太懂外籍男子說了什麼，事後將畫面傳給朋友幫忙翻譯後，才覺得當下被威脅，導致現在在路上見到外國人都會感到身心懼怕，因此也決定將在這幾天將畫面提供給警方、報警求助。

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▼外籍男子被叭後怒比中指回嗆，還一屁股坐上引擎蓋目送好友離開。（圖／民眾提供）