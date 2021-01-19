影／春節返鄉人潮爆量！高鐵再「加開12班車」　1/21凌晨起開賣

記者李宜秦／台北報導

春節將至，多數人已開始安排返鄉過年，台灣高鐵公司規劃自2月8日至2月17日的春節疏運，今日宣佈再加開12班次（南下6班、北上6班）列車，自1月21日凌晨零時起開放購票。

▲高鐵春節期間訂票踴躍。（圖／記者李毓康攝）

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高鐵公司表示，2021年春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計10天提供1832班次列車的旅運服務，以服務旅客春節返鄉及假期出遊。

為方便旅客提早規劃行程，台灣高鐵企業網站首頁已公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，旅客可預先查詢、規劃行程，提早完成訂位、購票並預先完成取票，屆時即可進站搭車。

▲高鐵春節再加開12班車。（圖／記者李毓康攝）

此外，配合春節連續假期，2月20日調整為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，特別於當（20）日增開3班次北上列車，將自1月22日（五）開放購票。

春節期間人潮眾多，高鐵各車站均將加派人力，引導旅客乘車，以確保乘車品質並維護旅客安全；同時，高鐵公司也將視旅客需求及列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外），以適時疏運旅客。

高鐵公司提醒，旅客自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。