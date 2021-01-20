買新車喊卡！高鐵「列車增購案二度廢標」　報價與行情差太大

▲高鐵旅運量逐年增加。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司考量未來引進新型高鐵列車，2019年2月啟動列車採購作業，握有專利的日方卻開出一組列車50億元的天價，因此決議廢標，去年8月重新辦理招標。高鐵今日指出，董事會今（20）日就列車增購第二次招標案決議廢標，主因為廠商所報價格與市場行情差距過大，且仍有部分投標文件不符規範要求。

台灣高鐵公司董事會今（20）日就列車增購第二次招標案決議廢標，主因為廠商所報價格與市場行情差距過大，且仍有部分投標文件不符規範要求；故董事會討論後決議廢標，同時責成經理部門研議其他可能解決方案（包含研擬未來新採購策略或另洽第三人採購等）之可行性，適時提報董事會討論。

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高鐵公司於2012年與日商增購的4組列車，總價為183億9,200萬日元，以當時的匯率換算約新台幣68億元，相當於一組12節列車為17億元。而日本境內目前使用最新型的N700S型列車，一組報價45億日圓，約等於新台幣13億元，但日商這次報價一組列車卻高達新台幣50億元，足足近4倍。

台灣高鐵公司綜合考量高鐵現行乘載率狀況（尤其周末及疏運假期）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，規劃新列車之採購。

▲高鐵計劃採購新車，標案卻二度廢標。（圖／記者李毓康攝）

採購案自2019年2月啟動，以邀標方式邀請廠商投標，然因投標廠商所提內容未符合需求，2020年2月董事會決議廢標。經重新擬訂採購策略，於2020年8月重新辦理招標，惟仍因價格及文件不符規範等因素，董事會再次決議廢標。

高鐵公司表示，因應新增列車組目前無法完成採購，未來將依據營運計劃及各疏運期間之列車運用需求，持續採取優化班表、強化維修效率等策略，以提升列車運用效率，確保短期內列車運用供給無虞，同時維持服務品質。

台灣高鐵公司基於維護公司利益與股東權益之立場，將持續追蹤、控管列車採購評估相關作業進度，期能及早引進新型列車以提升服務品質及高鐵整體運能。

台灣高鐵以日本新幹線為參考系統，營運迄今有良好實績。本案深受國際關注，本公司經與廠商2年來多次努力協商，很遺憾兩次招標廠商所提之價格，皆與合理市場行情差距過於巨大。

高鐵公司後續將依董事會決議，研議其他可能解決方案（包含研擬未來新採購策略或另洽第三人採購等)之可行性，從運量需求、技術、財務、維運作業等面向進行整體考量，以維護公司利益與股東權益。