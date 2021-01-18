▲新北保大邀院長分享保健維他命，暖男局長黃宗仁現身為基層打氣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局保安警察大隊重視與關心員警健康，除了積極推動員警參加健康檢查外，在18日下午邀請新北市立聯合醫院院長項正川，舉辦一場名為「從日出月落談健康與保養」講座，項院長以淺顯易懂及生活化的方式，為員警分享如何關心及達到身體健康。

更讓同仁驚喜的是，甫上任的新北市警察局長黃宗仁在得知保大舉辦這項活動後，馬不停蹄的來到現場與同仁握手問候及加油打氣，暖男局長 「大仁哥」果然親切度百分百，立刻和現場員警像兄弟般的寒暄聊起來，讓同仁大呼驚喜又感動；局長黃宗仁表示，員警日夜為治安打拚，我們當然要像家人一樣關心與重視同仁的身心健康，對保大舉辦這樣的講座，他非常支持與肯定。

▲邀請新北市立聯合醫院院長項正川，舉辦一場名為「從日出月落談健康與保養」講座。

保大大隊長黃南山表示，員警工作全年無休，24小時不間斷為治安付出打拚，往往容易忽略自己之健康，尤其每位員警都是家庭的支柱，在兼顧家庭與工作之下，員警身體健康特別需要關心，希望透過這樣一場健康講座，喚醒員警對身體健康的重視，而項院長專業精闢的分享，也讓同仁獲益良多，期能藉此減低員警發生健康狀況的風險，順遂各項勤務執行，以全力維護民眾安全及優質的治安環境。

現場員警說，聽到一些猝死地案例其實心裡也怕怕的，希望不會發生在自己身上，院長講授的健康知識相當實用，透過今天的講座，建立了更深入正確的觀念，平日還是要多關心自己的健康狀況，回去之後還要再分享給家人親友及其他同仁，讓大家都能健康平安。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版