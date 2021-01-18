3架次共機進入我西南空域　我軍出動防空飛彈追監

長期關注共機動態的「台灣西南空域」臉書粉專17日指出，共機上午7時54分進入我西南空域，高度2500公尺，我空軍廣播驅離。對此，國防部傍晚證實，1架運8遠干機進入我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。這也是1月迄今，累計21架共機擾台。