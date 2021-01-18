3架次共機進入我西南空域　我軍出動防空飛彈追監

▲運8技術偵察機、運8反潛機以及運8遠干機進入我西南空域。（圖／國防部提供）
記者黃巈禾／台北報導
「台灣西南空域」臉書粉絲專頁18日指出，共軍以「雙機編隊」的方式，在上午進入我西南空域，我空軍升空警戒，並三度實施廣播驅離。對此，國防部晚間證實，共軍18日派遣3架次共機擾台。
國防部表示，共軍一共出動3架次共機進入我西南空域，包括運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次以及運8遠干機1架次，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
▲運8遠干。（圖／國防部提供）
根據國防部公布的資料顯示，今年迄今，已有24架共機擾台，包括1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。
▲運8技偵。（圖／國防部提供）
1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；以及1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次。
▲運8反潛。（圖／國防部提供）
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