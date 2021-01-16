1架運8反潛機今闖我西南空域　2021年已累計20架次共機擾台

▲共軍16日派遣1架運8反潛機侵擾我西南空域。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部16日晚間證實，共軍今派遣1架運8反潛機侵擾我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。根據國防部公開資訊，2021年擾台共機已累計20架次。

侵擾我西南空域共軍機型及時間點，分別是：1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次，及運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次。

另外，長期追蹤軍事動態的臉書粉專「西南空域」指出，共機今天在上午8時55分及9時9分兩度進入我ADIZ（西南空域）。帶9時9分被廣播驅離後，出現兩段不明聲音來源，分別是「中國解放軍啊要訓練回到你們自己的空域啊」以及「閉上你的臭嘴吧」。

根據「西南空域」統計，2021年1月共機累計進入我空域15天，廣播驅離紀錄共計37次。