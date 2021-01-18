「不匯錢就送中」專騙旅日中國人　得手數千萬日幣2主嫌交保

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警宣布破獲一起在台詐騙集團假冒大陸公安、中國大使館名義鎖定旅居日本大陸人進行詐騙，若對方不配合調查並匯款就可能「被送中」，引發旅日中國人恐懼嚇得紛紛配合，該假冒公安詐騙集團經營短短數個月就得手數千萬元日幣，刑事局7日行動逮捕4名犯嫌，目前正跨大清查被害人數。

▲刑事局國際科攻堅出動除暴特勤隊支援逮捕4名詐騙機房主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際科攻堅出動除暴特勤隊支援逮捕4名詐騙機房主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科指出，近來日本發生多起假冒大陸公安名義，專門打電話給旅居日本的中國人，告知對方涉入刑案應配合調查，最後要求旅日大陸民眾花錢消災，否則將被送回大陸偵訊，經旅日中國人向東京都警視廳報警後，警方分析電話來源發現話務機房來自台灣，日本警察廳去年10月5日向台灣警方通報，雙方合作展開調查。

▲刑事局國際科攻堅出動除暴特勤隊支援逮捕4名詐騙機房主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科偵一隊獲報後與台中市警局第四、太平警分局、北市刑大共組專案小組，報請台中地檢署檢察官洪瑞君指揮偵辦，並與日本警察廳、東京都警視廳展開情資交換作業，今年1月7日上午兵分二路在台中市西屯區逮捕架設機房的林姓主嫌（32歲、槍砲毒品等前科）與其他3名共犯。

警方並查扣大陸行動網路SIM卡14張、手機15支、桌上型電腦1臺、筆電2臺、分享器1臺、SSD硬碟3顆、記憶卡2支、雙B房車2部、名錶2支、存摺及提款卡17本；經專案小組初步鑑識，發現該集團下半年詐騙獲利超過日幣2千萬元，該集團為規避遭詐欺新制組織犯罪條例移送，還把機房人數降為2人以下，警方正設法清查相關犯罪連結，4人遭警方依違反詐欺等罪嫌移送，林姓、戴姓主嫌均獲30萬元交保候傳、2女無保請回。

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