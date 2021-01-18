硬切被叭火大！四輪眼鏡男下車「炸雞排怒砸騎士」：X小啦

記者蔡儀潔／綜合報導

台南夏林路日前發生行車糾紛，一名騎士遇上白色轎車從路旁要左切進入車道，由於他認為直行車應該先行，所以拒絕讓對方。此舉惹怒轎車駕駛，拿著雞排開車的他火大嗆聲「三小啦！」，之後更下車將雞排砸向騎士。

▲右方的白色轎車要左切進車道。（圖／翻攝自爆料公社）

▲駕駛超火大 。（圖／翻攝自爆料公社）

這段行車記錄器影片近日被發到「爆料公社」臉書社團，畫面可以看到，直行的機車騎士遇上一輛白色轎車，對方要從路旁要往車道切，騎士不願禮讓因而繼續直行；轎車加速硬要切入機車前方，騎士不滿猛按喇叭，抨擊駕駛「沒看到車喔！」。

▲ 「雞排哥」下車開罵。（圖／翻攝自爆料公社）

影片顯示，該名穿著藍色豎條紋衣服、戴著金屬框眼鏡的駕駛怒氣衝衝，反嗆「三小啦！」，隨即在路中間下車，並用雞排怒砸騎士。騎士指著自己的行車記錄器說「我有在錄喔」，駕駛則說「錄啊！」，不過沒再有所動作開車離去。

▼ 拿雞排砸騎士。（圖／翻攝自爆料公社）

影片發出後引發網友熱議，「讓他紅起來」、「年終領一波，討厭這樣開車的人」。還有人對駕駛扔雞排的舉動嘲諷道，「一下車就請雞排，真熱情」、「這雞排一定不好吃，才捨得丟掉」、「雞排是無辜的」。