徐巧芯再批周玉蔻爆料案856身分：記者會移到她錄音室算了

記者蕭羽耘／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前因公布染疫醫護足跡，引發台北市議員徐巧芯質疑，衛福部對揭露疫調持雙重標準。對於周玉蔻今天再爆料案856為治療新冠患者醫師，徐巧芯頗為不滿，她質問不知道這次指揮中心的看法如何？好久沒聽到的「政風調查」要出來了嗎？不是說會擔心獵巫嗎？還是又要再來雙標一次呢？

▲徐巧芯。（資料照／記者周宸亘攝）

徐巧芯去年公布，紐西蘭確診機師足跡，結果被中央流行疫情指揮中心稱要請政風處調查，然而桃園市長鄭文燦、資深媒體人周玉蔻公布北部醫護人員資料時，指揮官陳時中卻只說有錯會糾正，引發外界質疑雙標。

面對種種質疑聲浪，周玉蔻18日無畏批評，在廣播節目爆料案856為治療新冠患者的醫師，甚至大酸徐巧芯不要操弄議題想成為政治受害者。

對此，徐巧芯也再度批評不知道這次指揮中心的看法如何？好久沒聽到的「政風調查」要出來了嗎？不是說會擔心獵巫嗎？還是又要再來雙標一次呢？

她表示，自己也不會太意外，畢竟上次周玉蔻爆料完以後，陳時中沒有說要動用政風調查洩密，反而還上她的廣播節目，等同於是以行動力挺，這下果然有了很好的回報，就是周玉蔻的節目可以比指揮中心記者會更早說明、講得更詳細。

「我看往後指揮中心記者會要不要改成早上移到她的錄音室裡面算了。」徐巧芯直言，這年頭當政治人物。心臟要夠大顆，「我可從來沒有說過我說是什麼政治受難者，頂多算雙標政府之下的苦主罷了。」