3度罹癌必須切掉左臉…14歲少年許願：想在面目全非前見媽媽一面

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水一名少年2歲開始跟爸爸相依為命，怎料7歲罹癌、9歲復發，去年滿14歲又再度惡化，左臉的牙齦跟牙齒已被癌細胞啃光，要削去大部分的臉才能保命！即將於本月20日動手術的少年，18日許了一個願望，想在面目全非前再看媽媽一眼，「已經4、5年沒見到她了，很怕我這次開刀完就沒辦法看到她了」。

▲癌症少年期盼在手術前，可以再見媽媽一面。（圖／記者陳雕文攝）

許爸爸表示，「這次兒子的手術會由口腔顎面外科及整形外科的醫師操刀，我知道重大手術一定會有風險，兒子也知道，所以會很擔心有沒有辦法撐過，而前妻在兒子9歲動手術時，曾進加護病房探望，但大約在4年前她把手機號碼換了，從此失去聯繫，後來得知她在再婚。兒子很想在手術前再見她一面」。

▲許姓少年9歲時腫瘤復發，挖去部分左臉，並削去左小腿部分骨頭進行臉部重建，怎料5年後的今天，腫瘤再次復發，如今要挖去更多左臉，還得使用右小腿的骨頭進行臉部重建。（圖／記者陳雕文攝）

許姓爸爸表示，在兒子2歲時跟前妻離婚，他獨自扶養，沒想到兒子在7歲被診斷出臉部長了惡性腫瘤，許爸爸散盡積蓄，辭去工作陪孩子度過1年化療、1年在家觀察的日子，後來腫瘤消失還以為沒事了，結果兒子9歲時腫瘤復發又惡化，必須削去部分左臉，並用左小腿部分的骨頭重建臉部，他四處跟親友借錢、尋找坊間基金會的協助，再次進入2年的化療、觀察的奮戰期。」

許姓少年11歲時重拾健康，努力回到學生生活，也慢慢對餐飲科有了興趣，希望能成為主廚，許爸爸則身兼多份工作，努力還親友錢，生活看似慢慢有了起色，但去年某天，許爸爸發現14歲兒子凹陷的左臉腫得不像話，他心涼了一半，心想，「不會吧…」

▲許爸爸要求兒子張嘴，看到腫瘤把他嚇壞，這次復發狀況更嚴重，嘴巴左側牙齦、牙齒已經被癌細胞啃光。（圖／許爸爸提供）

他要求兒子嘴張開，接著看到已經把牙齦、牙齒啃光的腫瘤，許爸爸簡直嚇壞了，迅速帶兒子衝回台北馬偕，看到基因檢測的結果，許爸爸含著眼淚說不出話…「第3期惡性腫瘤」來臨，左臉必須再次開挖才能保命！且這次要削去右小腿的骨頭進行臉部重建。

▲許爸爸急忙帶兒子回台北馬偕進行基因檢測，看到結果簡直晴天霹靂。（圖／許爸爸提供）

據了解，許姓少年被安排於本月20日進行手術，手術費需要20萬，而接下來一年的住院、化療等醫藥費用大約需60萬，且全天都要有人照料！所幸知名醫美集團愛爾麗與民間團體得知狀況後紛紛投入資金、資源，許姓少年未來3年的生活費、看護費、醫藥費都獲得了全額援助。

目前許姓少年已經歷多次化療，前一陣子回家休養，18日再度回醫院辦理住院等待開刀，他以微弱的聲音，緩緩說出內心願望，「我想再見媽媽一面」，原來，雖然父母離婚，但媽媽過去會時不時探視，包括過去的手術，她還進加護病房加油打氣，母子關係親密，但在媽媽4年前斷了聯繫，後來得知她再婚了。

▲許姓少年9歲2度罹癌動刀，其母親（圖左）曾進加護病房探視並加油打氣。（圖／許爸爸提供）

許姓少年時時思念著媽媽的關懷、擁抱，如今又遇上了癌症，還得進行比以往更大的手術，很希望能在「面容尚完整」的狀態下見媽媽一面，因為他擔心手術後的面目全非，更怕就這樣走了，再也不能看到媽媽。