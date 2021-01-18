男開車3hrs送100杯飲料挺醫護　「桃園媽媽」100碗麻油雞湯暖心

記者楊淑媛／桃園報導

挺醫護人員，送暖要即時！北部某醫院4名醫護人員染疫，為了力挺醫護人員站在第一線致力防疫任務，17日晚間有一名徐姓男子，專程從嘉義大林開了3小時的車到該院，送100杯飲料給辛苦的醫護人員；另外，「桃園媽媽」李柏瑟也親送100碗麻油雞湯給該院醫護人員補身，加強免疫力，讓醫護人員頻道感謝、好暖心。

▲嘉義男(右)開車3小時送100杯飲料，力挺醫護。（圖／楊淑媛翻攝）

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▲嘉義男(右)開車3小時送100杯飲料，力挺醫護。（圖／楊淑媛翻攝）

專車夜送100杯飲料抵北部某醫院的徐姓男子表示，由於他在17日又看到有餐廳排斥醫護人員，他認為醫護人員發生染疫，此時此刻在這麼危險的地方一定很害怕，因此用行動支持醫護，便從嘉義開了3小時的車到桃園，專程送了100杯飲料要給醫護暖身，以示力挺。徐男說：「假如沒人願意幫你們外送，我們都願意從嘉義上來幫忙」，讓醫護人員連忙直呼不用麻煩，有此心意已很感動。

▲▼「桃園媽媽」李柏瑟親送100碗麻油雞湯給醫護人員補身。（圖／翻攝李柏瑟臉書）

聽到第一線醫師染疫的訊息，前桃園市代、地方敬稱「桃園媽媽」李柏瑟說，她真的很難過，雖然手邊工作很忙，但是她一定要馬上為醫護人員做一些事！第一個想到的就是用純麻油燉煮雞湯100碗，16日晚間將熱騰騰的麻油雞湯，親送到該院幫醫護人員補身子加強免疫力！李柏瑟並親手寫上感謝的卡片，祝福醫護人員們平安，令醫護人員頻頻道謝，直呼暖心。

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