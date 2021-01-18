台中夜店3P秀戰袍曝！肉色中空裝再露辣腿…業者喊：藝術眼光看待

▲▼台中夜店3P秀裝扮曝光，業者盼社會以藝術眼光看待。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中夜店「Super House」為了吵熱開幕氣氛，幾天前晚上找來3名、年約30的白俄羅斯籍男女，在舞台上表演疑似3P性愛動作而引來警方取締，業者和舞者全依妨害風化罪嫌送辦，男女舞者全身照曝光，女舞者臉蛋和身材姣好，只是身穿肉色衣，中間鏤空，在眩目燈光下有如全裸，活色生香的表演，令在場觀眾看得血脈賁張。

這間夜店的前身為知名夜總會「Show House」秀屋，內部有5個包廂區和搖滾區，低消從8千到8萬元不等，為了迎接16日開幕夜，提前在10日晚上找來3名白俄羅斯籍男女舞者，男的躺在地上，任由2女前後跨坐在腰部前後擺動，狀似上演活生生的3P秀。

3P影片被po到網路引來警方取締，警方在13日晚間傳喚業者和3名舞者到案說明，男舞者（31歲）、白髮女舞者（28歲）、黑髮女舞者（31歲），3人都是白俄羅斯籍，一致表示不懂台灣法令，只是配合公司要求。

當晚男女舞者正面照曝光，男的體格壯碩，女的臉蛋姣好，身材一流，2女身穿肉色衣，中間鏤空，胸部僅以圓型亮片遮住，在燈光昏暗、動感音樂下，有如全裸上演，令台下觀眾看得狂叫不已。

業者低調回應，全程3分鐘表演，只有那15秒比較令人不當聯想，他希望社會能以藝術眼光看待，下次也會更注意相關法令規定。