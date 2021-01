收全英文私訊！「1句話穿幫了」抓包台灣人　網笑炸：國中第一課

▲一句英文讓台灣人身分曝光!(圖/翻攝自臉書/渡邊直美)

網搜小組/鄺郁庭報導

一句英文暴露自己是台灣人!臉書最近瘋傳一張訊息對話的截圖照,只見A先跟B打招呼「hi」,B就回「Yes?」A接著說「nice to meet you」,沒想到這時候A回了一句話,讓B馬上無言「你是台灣人?」A也傻眼「靠,這樣也知道?」網友看到則是超有感,紛紛笑呼,「確認過英文,來自台灣的人」、「國中英文第一課!」

臉書粉專「渡邊直美」(非該位日本女藝人本尊)經常分享趣味哏,18日貼出一張訊息截圖,一開始看起來像是2個外國人在對話(以下以A及B代稱):

A:hi

B:Yes?

A:nice to meet you

B:I'm fine, thank you and you !

▲「I'm fine, thank you and you」露餡啦!(圖/翻攝自臉書/渡邊直美)

沒想到A在看到「I'm fine, thank you and you」之後,忍不住就回了「……」並瞬間切換語言「你是台灣人?」B則是因為身分曝光,不禁驚慌回「靠,這樣也知道?」讓粉專小專也忍不住笑噴「確定是台灣人。」

看到照片後,許多網友也紛紛留言,「英文確認過的台灣人」、「英文課本標準流程」、「超級教科書的對話 XD」、「英文老師在哭」、「國中英文第一課」、「為何有後面的兩字」、「不是nice to meet you too嗎?所問非所答。」甚至還有香港網友出面,證實這個用法就是台式專屬,「香港的確沒有『and you』這部份。」