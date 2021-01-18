收全英文私訊！「1句話穿幫了」抓包台灣人　網笑炸：國中第一課

▲一句英文讓台灣人身分曝光！（圖／翻攝自臉書／渡邊直美）

網搜小組／鄺郁庭報導

一句英文暴露自己是台灣人！臉書最近瘋傳一張訊息對話的截圖照，只見A先跟B打招呼「hi」，B就回「Yes？」A接著說「nice to meet you」，沒想到這時候A回了一句話，讓B馬上無言「你是台灣人？」A也傻眼「靠，這樣也知道？」網友看到則是超有感，紛紛笑呼，「確認過英文，來自台灣的人」、「國中英文第一課！」

臉書粉專「渡邊直美」（非該位日本女藝人本尊）經常分享趣味哏，18日貼出一張訊息截圖，一開始看起來像是2個外國人在對話（以下以A及B代稱）：

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A：hi

B：Yes?

A：nice to meet you

B：I'm fine, thank you and you !

▲「I'm fine, thank you and you」露餡啦！（圖／翻攝自臉書／渡邊直美）

沒想到A在看到「I'm fine, thank you and you」之後，忍不住就回了「……」並瞬間切換語言「你是台灣人？」B則是因為身分曝光，不禁驚慌回「靠，這樣也知道？」讓粉專小專也忍不住笑噴「確定是台灣人。」

看到照片後，許多網友也紛紛留言，「英文確認過的台灣人」、「英文課本標準流程」、「超級教科書的對話 XD」、「英文老師在哭」、「國中英文第一課」、「為何有後面的兩字」、「不是nice to meet you too嗎？所問非所答。」甚至還有香港網友出面，證實這個用法就是台式專屬，「香港的確沒有『and you』這部份。」