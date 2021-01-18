陸2020經濟現「V型」成長趨勢　GDP首破100兆人民幣

▲大陸2020年GDP首破100兆人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局今（18）日公布2020經濟年報，數據顯示，2020年全年國內生產總值（GDP）為101.5986兆元(單位人民幣，下同），同比增長2.3%。由於Q1同比下降6.8%，隨後三季度皆為增長，呈現V型增長趨勢。

▲陸2020經濟現「V型」成長趨勢。（圖／翻攝北京日報）

數據指出，大陸2020年居民人均可支配收入為32189元，扣除價格因素實際增長2.1%，居民收入增長與經濟增長基本同步。對此，大陸國家統計局長寧吉喆表示，「我國城鄉居民人均收入比2010年翻一番的目標如期實現。」

▲大陸2020年豬肉產量4113萬噸，下降3.3%。（圖／CFP）

至於外界關注的糧食問題，寧吉喆指出，2020年糧食產量再創新高，總產量為66949萬噸，比上年增長0.9%，增產565萬噸；全年豬肉產量4113萬噸，下降3.3%，「2020年末，生豬存欄、能繁殖母豬存欄比上年末分別增長31.0%、35.1%。」

在工商業發展上，高技術製造業和裝備製造業呈現較快增長，由經濟類型看，國有控股企業增加值增長2.2%；股份制企業增長3.0%，外商及港澳台商投資企業增長2.4%；私營企業增長3.7%。大陸全國服務業則與去年持平，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業等現代服務業增勢較好。