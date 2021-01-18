疫情中超車全世界！陸GDP首超100兆人民幣　比上年增長2.3%

▲中國GDP首次突破100兆人民幣大關。(示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

因為疫情，全球經濟低迷，不過大陸再次甩出漂亮成績單！大陸國務院新聞辦公室1月18日上午舉行記者會，國家統計局局長寧吉喆宣布，2020年國內生產總值1015986億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長2.3%。據悉，這是中國GDP首次突破100兆人民幣大關。

寧吉喆在會上指出，初步核算，2020年國內生產總值1015986億元，按可比價格計算，比上年增長2.3%；分季度看，一季年增率下降6.8%，二季增長3.2%，三季增長4.9%，四季增長6.5%。

他進一步指出，分產業看，第一產業增加值77754億元，比上年增長3.0%；第二產業增加值384255億元，增長2.6%；第三產業增加值553977億元，增長2.1%。

寧吉喆宣布，2020年，大陸居民人均可支配收入為32189元，扣除價格因素實際增長2.1%，居民收入增長與經濟增長基本同步，城鄉居民人均收入比2010年翻一番的目標如期實現。

最後，他指出，2020年，全國居民消費價格上漲2.5%，低於上年2.9%的漲幅，也低於3.5%左右的全年預期目標，其中，城市上漲2.3%，農村上漲3.0%；全年工業生產者出廠價格比上年下降1.8%，12月份年增率下降0.4%，月增率上漲1.1%。全年工業生產者購進價格比上年下降2.3%，12月份年增率持平，月增率上漲1.5%。

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