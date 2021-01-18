時速400km羽球殺爆右眼！他瞬間視力不到0.1險瞎　醫曝關鍵傷勢

記者洪靖宜／高雄報導

運動過程得小心！高雄一名60歲的男子在打羽毛球時，不慎遭一記殺球正中右眼，當下驚覺視力瞬間模糊，只能隱約看到手影，經緊急送醫後，發現右眼傷勢嚴重，右眼內前房與後房玻璃體均出血、有虹膜斷裂等傷勢。雖然緊急手術並置換人工水晶體搶救，至今視力僅恢復到0.4。醫師表示，羽毛球球頭大小剛好可以突破眼眶骨保護，殺球瞬間時速可飆至300、400公里，建議可戴護目鏡，若是受傷要趕緊就醫。



▲高雄男打羽球時遭殺球擊中眼睛虹膜斷裂。（圖／記者洪靖宜翻攝）





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▲高雄長庚醫院眼科主治醫師姜威宇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

收治此病例的高雄長庚醫院眼科主治醫師姜威宇敘述，這名60歲的男性因打羽毛球時不甚遭羽毛球打到右眼，當下立刻視力模糊，且只看能手影，就醫後發現這名男子的右眼傷勢嚴重。

經安排檢查，這名男子的右眼內前房與後房玻璃體均出血、有虹膜斷裂，外傷性白內障因此，視力剩不到0.1，醫師隨即為他安排手術，將白內障摘除、虹膜修復、玻璃體切除，置入人工水晶體，術後一個月後，男子的視力可以恢復到0.4。

▲男子打羽球時遭殺球擊中眼睛，經治療恢復到0.4。（圖／記者洪靖宜翻攝）

醫師姜威宇表示，羽毛球的大小剛好可越過眼眶骨的保護，殺球瞬間時速甚至可達300、400公里，強力撞擊到眼球會造成眼組織嚴重受損，像是前房出血、虹膜斷裂，玻璃體出血，甚至視網膜剝離等等，最嚴重可能造成外傷性的神經病變。

醫師提醒，打羽毛球是相當普及的運動，但得做好安全保護，像是戴上護目鏡，若是戴眼鏡則是要選擇安全鏡片，打球時也要注意周遭是否有其他觀眾，盡量避免被球和球拍傷害，如不慎受傷就得即時就醫檢查。

時間對我們來說完全沒用！