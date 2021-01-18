詐騙集團年終趕業績　左營警逮5人追回百萬贓款+名車

記者黃子倩／高雄報導

年關將近，詐騙集團趕業績，左營分局偵破集團追回百萬贓款！左營分局表示，此次行動運用內政部警政署刑事警察局165提供即時詐欺車手提款熱點、熱時，並調閱車手領款影像，循線在三民區一家超商緝獲21歲的王姓車手，並向上溯源清查，查獲共犯李姓、周姓收水手、張姓車手頭及陳姓會計等5人，全案依詐欺等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

▲左營分局查獲一個詐騙集團，追回百萬贓款。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，14日中午12點多，左營分局接獲系統通報有車手在三民區一帶超商提領詐欺款項，立即派員前往查緝，在下午2點多查獲王姓車手正在超商提領，專案小組立即上前逮捕，當場查扣贓款新臺幣5萬1000元、手機等證物，並循線溯源追出上游收水手李、周等2人，報請高雄地檢署發股邱柏峻檢察官指揮擴大偵辦。

▲左營分局查獲一個詐騙集團，追回百萬贓款。（圖／記者黃子倩翻攝）

隔(15)日中午11點多，經專案小組在新興區逮補李、周二嫌，並查扣聯絡手機二隻，續溯源清查後於新興區網咖內將張姓車手頭逮捕到案並查扣現金7000元、聯絡手機等證物；另經左營分局透過詐欺平臺跨域合作，提供即時資訊由新北市政府警察局新莊分局，於當日晚間即將陳姓會計查緝到案，並查扣贓款新臺幣257萬餘元。

經了解，這個詐騙集團犯罪模式，是由張姓主嫌涉嫌教唆多名車手，於高雄市各提款機提領詐騙現金，再交由詐欺集團收水手李、周2人，他們再將贓款上繳張姓主嫌。警方在這件詐欺案，另外查扣犯嫌的進口超跑、名牌包及百萬現金，這些犯罪所得將申請院方強制處分裁定查扣，讓被害人得以求償有門，另5名到案嫌犯，經高雄地方法院審理因有湮滅串證之虞均裁定羈押。

▲左營分局除了查獲百萬贓款，還有數量不少的名牌包。（圖／記者黃子倩翻攝）

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