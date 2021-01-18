二手衣沒捐給五寶家庭！道德魔女嗆「沒愛心」還咒兒　網譙假好心

▲佛心老闆給機會面試，五寶爸2次放鳥。（圖／記者白珈陽攝）



記者黃可昀／綜合報導

「台中五寶爸」事件引發社會關注度，很多善心人士主動送暖，想盡一己之力幫助他們家，但這份好心卻淪為道德綁架！一名媽媽最近整理出兒子穿不下的二手衣，捐贈給有需要的家庭，某個女網友看到卻私訊大罵她怎麼不送給五寶家庭，還詛咒她「真沒愛心！以後妳兒子也會很可憐！」

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▲衣服沒捐給五寶爸竟被嗆沒愛心。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，由於已經有其他人詢問二手衣，她也答應要送給對方，結果一名不認識的女網友看到後跑來私訊，建議她可以把兒子的二手衣捐給台中五寶家庭，並說五寶家庭比其他人更需要。原PO回應，「社會大眾已經幫他們很多了，可以把其他的讓給別人了」，想不到對方聽完竟暴怒，忿忿不平地嗆「哪有像妳這樣的媽媽，真沒愛心！以後妳兒子也會很可憐！」

當下她錯愕又生氣，兒子衣服想捐給誰應由她自己決定，且她認為五寶家庭「可憐人必有可恨之處啦！」他們不該無止盡接受社會幫助，也要自己想辦法改變現況。女網友眼見對方被惹怒，無辜地說「我只是覺得他們也需要衣服」，但原PO認為愛心不是拿來濫用，素昧平生的網友也不該隨便評論她的行為。

網友回應，「那位X小姐同情五寶家庭，可以把他們帶回家好好照顧啊…管到別人要把東西給誰就讓人噁心」、「要生就要有能力養，不是靠同情過日子吧」、「這麼好心怎麼不自己買衣服送過去，假好心欸」、「全世界都要幫忙養五寶？那他爸媽要幹嘛？」

▼該女網友的行為是道德綁架。（圖／翻攝自爆怨公社）

