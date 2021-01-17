獨／辭洗車工作專心做防水　5寶爸：萬一從鷹架摔下誰顧小孩？

記者鄧木卿／台中報導

台中市育有5個小孩的27歲江姓男子，為了養活全家7口，晚上到汽車美容店上班，白天回到原先的防水工程，不料做了5天還是辭去洗車工作，江受訪首吐辭職心聲，他非常感謝洗車老闆和台中行善團的幫忙，但他日夜工作非常危險，萬一哪天精神不濟，從2、30層樓的鷹架掉下來，誰來照顧小孩？此外，他還欠防水老闆錢，也是原因。

▲台中5寶爸憂心，萬一從鷹架摔下誰照顧小孩。（圖／台中行善團提供）

江男去年平安夜因為6歲大女兒發燒沒錢看醫生，在網路po文求售嬰兒推車，引發社會關注後，江為了證明自力更生的決心，晚上到洗車美容店上班，白天到防水工程公司兼差，但是日夜做兩份工作的結果，自己體力難以負荷，洗車廠做了5天後離職。

▲台中5寶爸在新家開心吻抱小孩。（圖／台中行善團提供）

江男受訪首次吐露離職原因，他非常感謝洗車店老闆和台中行善團一路以來的幫忙，在他最困難的時候伸出援手，他要離去洗車店真的很捨不得，但他白天工作到晚上5、6點，回到家吃個飯，換上衣服，又要趕7點的洗車工作，然後工作到凌晨2點，睡個幾小時又要去防水工作，非常累。

他說，大樓的防水工程有時得站在2、30層樓高的鷹架，萬一不小心從高空摔下受傷或有什麼意外，誰來照顧小孩？

他辭去洗車工作已先向老闆商量過，老闆也希望他專心做一份工作，不然太危險，他還允諾老闆，日後如果洗車人手不足，他很願意回來幫忙。

除了體力難以負荷之外，江也坦承，不做固定薪水的洗車工作，反而做日領的防水工程，是因為還積欠防水工程老闆3、4萬元，他日薪1千4百元，扣掉還給老闆5百元，他還可以領9百，加上他從13歲就開始做防水，相較洗車，比較駕輕就熟。

台中行善團團長張茗富說，尊重江男的選擇，也感謝社會的關心，更希望社會給江家多一點空間，少點打擾，讓他們能像一般家庭正常生活。

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