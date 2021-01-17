獨／5寶爸：晚上已沒體力但一定會去結紮　母親27日假釋全家團圓

記者鄧木卿／台中報導

台中市育有5個小孩的27歲江姓男子，為了養活全家7口，晚上到汽車美容店上班，白天則兼做防水工程，不料做了5天後辭去洗車工作，原因是擔憂萬一從2、30層樓的鷹架掉下來，誰來照顧小孩？至於何時結紮，江說，白天在鷹架爬上爬下，努力工作，已沒有體力了，他允諾會在工作穩定時去手術。

▲台中5寶爸表示，白天在鷹架工作晚上已沒體力，一定會去結紮。（圖／台中行善團提供）

江男去年平安夜因為6歲大女兒發燒沒錢看醫生，在網路po文求售嬰兒推車，引發社會關注後，江為了證明自力更生的決心，晚上到洗車美容店上班，白天到防水工程公司兼差，但是日夜做兩份工作的結果，體力難以負荷，已辭去洗車工作，他非常感謝洗車店老闆和台中行善團一路以來的幫忙，在他最困難的時候伸出援手。

江說，為了不讓外界指責家境困難還生那麼多個小孩，日前曾主動向行善團提及願意去醫院結紮，而行善團也表示協助出資，被問到何時去手術時，江說，白天的防水工程必須站在2、30層樓高的大樓工作，不但耗費體力，更要精神專注，每天回到家抱抱小孩後就倒頭就睡，根本沒有體力了，不會再生了，他會等工作穩定下來後就去結紮。

至於在監服刑的母親，江說，他媽媽曾和一個毒蟲男友交往，去年，男友為了躲避警察查毒，竟把毒品藏在媽媽的床頭下，嫁禍給媽，媽媽百口莫辯，去年4月28日入獄，前幾天收到媽來信，指她申請假釋獲准，1月27日會出獄，他很開心媽媽能夠假釋，全家人住在一起好好過生活。

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