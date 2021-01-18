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孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？

▲▼醫師,開刀,手術。（圖／翻攝自Pixabay）

▲產婦隔離一半羊水破了，生完確診新冠肺炎，幫忙接生的醫師瞬間愣住。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

醫護在前線相當辛苦，接觸病患風險相當高。一名婦產科醫師先前接到電話，替國外入境的產婦接生，過程十分辛苦，沒想到接生完，該名產婦確診新冠肺炎，該名醫師也出現發燒的症狀，忍不住感慨，「醫院遠比你們想像的危險得多。」

這名婦產科醫師說明，某日早上公務用手機響起，急診室的主治醫師突然來電，詳細了解狀況，原來是有名外國入境的產婦疑似羊水破了，但隔離還沒滿14天，不曉得該怎麼處置，所以才致電詢問。

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由於產房沒有負壓隔離房，但生產事關重大，沒有辦法拒絕，只能先將產婦送到急診室，再找一間能關閉空調的開刀房，後續再進行手術。不過，由於開刀房還有手術在進行，產婦也還沒到，作業還在持續討論當中。

過了一陣子，產婦送到院內，進入負壓隔離室，當時羊水還沒破，婦產科醫師掃了一下超音波，先簡單預估胎兒體重，也進行內診，確認子宮頸口的開口程度，急診的主治醫師也幫忙做新冠肺炎採檢。

▼由於婦科產房沒有隔離病房，只能將產婦安置到胸腔科的隔離病房裡動手術。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼病房,醫院,動手術,開刀,病人,急診,（圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於事態緊急，產婦準備生產，婦產科醫師決定，到負壓隔離病房裡接生，沒想到才剛進病房不久，生產器械還沒準備齊全，羊水就已經破了，病房內的同仁只能不斷按著對講機，請外面的護理師幫忙送器械進來。

不過，由於外面的護理師屬於胸腔科，聽不懂婦產科所需要的器材，無奈之下，他們只能將病房內的餐桌當成工作台、在便盆上鋪一層無菌單，直接在病床床尾接生，再靠著微弱的日光、病房的燈光進行縫合。

等到一切結束了，婦產科醫師下班，準備開車去接小孩下課，突然接到主治醫師學姐的電話，該名產婦確診新冠肺炎，「當時的我車子正在快速道路上，腦袋一片空白。」

▼醫師接生完畢，開車去接小孩，途中接到電話，腦袋一片空白。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼手術刀示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

婦產科醫師只能先打電話給丈夫，告知整起事件，「我在回家路上，現在要掉頭回去醫院…怎麼辦」，所幸整個過程當中，所有醫護都穿著隔離衣、護目鏡，也戴著N95口罩。

後續詢問醫院的感控室，得到了回家的許可，丈夫也催促她趕緊回家，她也只能回去照顧小孩。沒想到，過了10天，該名醫師起床後全身發熱，量了一下耳溫，發現自己發燒了，且體溫還持續上升，嚇得趕緊回報院方。

所幸後來經過採檢，報告為陰性反應，讓她鬆了口氣，也忍不住感嘆，「對照最近的新聞，只能說，只有臨床才會挺臨床的人。站在一線人員背後的人，很多都是站著說話不腰疼。」

這名醫師說，近日適逢過年，民眾返鄉出遊，務必戴好口罩、注意健康，若有輕微症狀，盡量不要跑急診，「醫院遠比你們想像的危險得多。」

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