南投「泡麵土地公」免費被糟蹋！廚餘塞滿過濾網　網嘆：好浪費

▲網友看到民眾浪費免費的泡麵。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公」聞名，信徒常帶著泡麵拜拜求財，並將泡麵留在廟內與其他信徒分享。沒想到，有網友近日發現，許多信徒拜拜時食用泡麵，竟沒吃完就直接倒掉，讓他覺得非常浪費，「真的不要再隨便亂浪費食物了！我們大家真的要對食物珍惜好一點，好嗎？」

該名男網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他近日到石龍宮時，發現過濾泡麵廚餘的地方竟有大量的麵條，可見有許多人沒吃完就將泡麵倒掉，非常浪費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，在許多國家都處於飢餓的情況下，台灣可以有東西吃已經是非常幸福的事，尤其是小宮廟內提供免費的麵食，更是老天爺及善心人士的恩惠，希望大家可以好好珍惜。

網友看完紛紛留言，「吃平安的，怎有人倒掉咧，都不惜福」、「之前有人專程開車去把麵全搬走」、「希望大家別踐踏廟方和善心人士的好意，吃不完就別拿嘛，為什麼要浪費」、「說真的宮廟把那些放鞭炮的錢，拿來做這樣的事更義意義，廚餘可以堆肥或養豬」、「真的完全不意外…上次去的時候還看到好幾個人，泡麵吃兩口嫌不好吃直接倒掉，然後開其他口味的泡麵」。

▲▼南投「泡麵土地公」非常知名，許多人都會帶著泡麵還願。（圖／翻攝爆怨公社）



但也有人說，「那大多數是泡麵渣啦！而且底部還有墊一層海綿（我上週有去朝聖」、「太多人在吃，剩下麵渣一直倒一直倒很快就會像照片中這樣」、「幾百碗的渣渣就會很驚人，我覺得不要只看事情表面」。

據悉，石龍宮的土地公是黑鬍鬚，相傳是古代武將，當地居民都說非常靈驗，尤其在「大家樂」時代，許多人為了求明牌待到深夜，因此自己攜帶泡麵止飢，長久下來便出現在石龍宮內吃泡麵的特色。

廟方不限制香客食用泡麵的數量，也提供熱飲水機使用，許多民眾都會帶一箱泡麵參拜後，再吃廟內的泡麵，久而久之石龍宮累積大量的泡麵，除了提供香客之外，也會讓清寒家庭多帶一些回家。

►CP值最高！innisfree綠茶籽精華＋調理液下殺888元