燒庫錢風太大！火星吹到「亡母蓮花塔」燒掉一半　三姊妹卻笑出來

▲台南市殯葬管所火化場1月16日上午11時多，驚傳「倒棺露屍」意外！示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「BigBrother大師兄」稍早得知台南火化場「倒棺露屍」的消息後，在臉書粉專上有感而發，分享過往所碰過的事情。大師兄表示，日前有人來燒庫錢，燒完後清潔人員便清理一下火爐內的灰渣，怎料此時大風一吹，竟將火星吹到下一組家屬要燒的蓮花塔上；所幸往生者的女兒們頓時轉念，最後甚至還笑了出來。

大師兄在臉書粉專上發文表示，先前有人來燒庫錢，燒完後清潔人員就想整理一下火爐內的灰渣，豈料當時卻因風太大，導致火星被吹到下一組家屬要燒庫錢的蓮花塔、金磚銀磚塔、房屋，還有庫錢被燒掉一半，場面頓時尷尬，「因為房子是訂做的，覺得這樣很觸霉頭。」

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家屬與清潔人員談到一半時，其中一個女兒竟忽然說，「唉，算了啦！我們都知道媽多缺錢，一定是她等不及先把錢跟房子拿走，沒差啦！」另個女兒則說，「對呀！也可能是我們東西準備太好！」最後一個女兒也說，「對呀！老媽平常借左鄰右舍一堆錢，到往生也都沒要回來，說不定是別的往生者跟她借，她借人家了！」

說著說著，三姊妹竟笑了出來。大師兄見狀後心生佩服，畢竟事情已經發生了，也無法改變，「轉個念想，說不定快樂很多」，重要的還是找到一個圓滿的解決方式。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「先安頓好活人的心情」、「這家人的媽媽做人成功，教養子女也很成功」、「很有智慧的一家人」、「轉念很重要」、「喜歡這家人」、「這家人真的很可愛」、「這家人這個態度真正有福氣啊」、「很多時候真的要靠轉念去接受不能改變的事實」。

本文經粉專「BigBrother大師兄」授權引用

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