基隆10歲女「住進地獄」被老闆打死　媽看4個月不敢吭聲

▲檢方認為，小珍是被反覆凌虐到死，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，起訴劉女。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

基隆一名劉姓女子說要照顧女員工的10歲女兒小珍（化名），竟毆打女童長達4個月，導致對方全身傷慘死，一審被判8年徒刑。令人心酸的是，女童母親看老闆虐待女兒，卻不敢吭聲，選擇睜一隻眼閉一隻眼，讓無辜女兒喪命。

《自由時報》報導，劉女想讓女兒有個玩伴，就主動說要照顧小珍，讓她一周住在家裡5天，周末才讓對方回家，沒想到小珍從此展開有如地獄般的生活。

小珍2018年8月住進劉家，因全身傷被學校老師發現，她在老師的追問下表示，因吃飯慢就被「乾媽」要求跪著用餐，還遭鐵尺毆打。她住在劉家4個月，某天突昏倒被送醫，經急救20天仍挽不回才10歲生命。令人心酸的是，女童母親雖發現女兒有異，但因丈夫是重度智能障礙者，加上礙於劉女是老闆的身分，拿人家的薪水工作，因此不敢吭聲。

檢方認為，小珍是被「反覆凌虐」到死，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，起訴劉女。劉則否認凌虐犯行辯稱，是女童吃飯時偷倒掉飯，才拿鐵尺打腳、甩巴掌。但基隆地院法官不信被告辯詞，加上她至今未與死者家屬和解，因此判刑，全案可上訴。