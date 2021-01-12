5寶爸新居吻抱小孩開心照曝！上工洗車到凌晨2點　老闆讚認真

▲台中5寶爸晚上認真洗車，白天在新家開心吻抱小孩。（圖／台中行善團提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名育有5名小孩的27歲江姓男子，去年平安夜因為6歲大女兒發燒沒錢看醫生，在網路po文求售嬰兒推車，引發社會關注，有善心的洗車美容店老闆主動提供夜班工作，江昨晚認真洗車，白天回到大里新的租屋處，開心吻抱小孩，1家7口一起吃飯，相當幸福。

經營洗車美容店的老闆陳俊霖說，五寶爸從昨天晚上7點上到今天凌晨2點，上好上滿，有認真工作。

江男清晨下班後，原本小睡幾小時，再接南區一家防水工程的工作，但是因為下雨，臨時被老闆告知暫時休息，等候天晴，江把握難得機會，和妻小6人一起在客廳吃飯、餵牛奶，一起在房間床上開心玩耍，江還抱起只有半歲大的小孩親吻，全家人也合拍甜蜜照，幸福破表。

台中行善團團長張茗富表示，江的大女兒今年上小學後，目前正在安排企業「認養」二女兒和三女兒，不但贊助學費，還會有娃娃車專車接送，一切等寒假過後就進行。

張還說，江男的5個小孩年齡分別是6個月、2歲、3歲、4歲和6歲，江知道部份網友針對他沒錢還生5個小孩一事有所批評，因此江主動提及，等工作穩定下來後，願意去結紮，張說，行善團正在安排醫院，也會資助結紮費用，時間會在月底前。

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