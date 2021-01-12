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我國漁船找到「永裕興18號」　繞行大聲呼喊、碰船尾都無人回應

▲▼永裕興18號。（圖／漁業署提供）

▲漁業署說明，前天接獲美方傳來定翼機拍攝的「永」船最新照片。（圖／漁業署提供）

記者許展溢／台北報導

漁業署今（12日）表示，「永裕興18號」漁船至今失聯14天，昨天上午10時左右，協助救援的我國籍友船，在國搜中心及美方定翼機的引導下，終於找到漂流中的「永」船，繞行觀察並大聲呼叫，並以船頭碰「永」船船尾，惟船上無人回應。

漁業署說明，前天接獲美方傳來定翼機拍攝的「永」船最新照片，發現船上避碰保麗龍墊有移動過之情形，研判船上可能仍有生還者，第一時間即將信息回饋國搜中心轉美方。美方昨晨再度派出定翼機搜尋「永」船最新位置，並直接將船位通報給前往救援的我國籍友船，順利找到「永」船。由於現場海域浪高，友船之船員無法登上「永」船，只能在附近繞行，該友船多名船員在甲板上呼喊，並以船頭碰「永」船船尾製造大聲聲響，皆無人回應。由於天氣持續轉壞，基於安全考量，友船隨後南下避風，友船船長已配合漁業署引導放置 AIS 發報器於「永」船上，便於後續其他友船接棒搜救。

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▲▼永裕興18號。（圖／漁業署提供）

▲永裕興18號。（圖／漁業署提供）

漁業署表示，國際合作的搜救行動仍在持續進行。根據國搜中心傳來的消息，一艘美國海軍軍艦預定於台灣時間今日晚上抵達「永」船所在海域加入搜救行動，我國海巡署「巡護 8 號」昨天已自高雄港出港，其他我國籍友船也會視海況許可再次前往察看。考量「永」船所在海域海況不佳，漁船搜救不易，且因氣候不佳，漁船難以靠近，且「永」船 AIS 回報器最多僅有 3 至 4 天之訊號，漁業署已請外交部及國搜中心洽美方軍艦盡速抵達並登船救援。另外，因為該船救生艇不見蹤影，不排除船上人員已逃生，漁業署亦透過國搜中心請美方擴大搜救範圍尋找救生艇。

漁業署指出，至今上午9點，已協調8艘我國籍漁船前往搜尋，海巡署巡護8號亦已出港馳援，美國檀香山搜救中心累計派出32架次定翼機及海軍軍艦1艘次協助搜救，今天預計另有2架次定翼機出動。漁業署將持續與相關搜救單位及搜救漁船保持聯繫，並提供家屬相關訊息以進行協助。

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