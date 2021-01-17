年節將至血庫告急　上百海巡弟兄寒冬挽袖捐血

▲海巡署南部分署第五岸巡隊海巡人員在高雄市香蕉碼頭挽袖捐血。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

海巡署南部分署第五岸巡隊響應高雄市一港口媽祖協會邀約，與中華民國海巡之友總會南部分會、台灣港務股份有限公司及內政部警政署高雄港務警察總隊等單位於今(17)、明兩日在高雄市香蕉碼頭舉辦捐血活動，邀請鄰近機關團體及鄉親一起挽袖捐熱血，發揮捐血一袋救人一命的精神。

▲▼第5岸巡隊海巡人員挽袖捐血。

近期受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，加上連日寒流氣溫驟降，外出捐血民眾數量銳減，全台各地血庫告急，高雄市捐血中心官網顯示，目前各類血型庫存量均偏低。

為緩解血庫存量壓力並配合2021年捐血月活動，海巡署南部分署第五岸巡隊響應高雄市一港口媽祖協會「媽祖有愛，捐血傳愛」邀約，與中華民國海巡之友總會南部分會、台灣港務股份有限公司及內政部警政署高雄港務警察總隊等單位共同於今(17)、明兩日在高雄香蕉碼頭舉辦捐血活動。

第5岸巡隊上百名海巡弟兄熱烈響應活動，在寒冬中挽袖捐熱血，為血庫挹注新血。捐血活動現場也嚴格執行防疫工作，由志工人員從旁提醒參加人員配戴口罩並保持安全社交距離，以確保人員安全。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，逢年過節期間血庫存量需求相對大增，較容易出現短缺情形，為此海巡弟兄頂著寒冬挽起袖子參加捐血活動，透過實際行動為社會貢獻棉薄之力，也希望藉由海巡弟兄們一腔熱血達到拋磚引玉的效果，鼓勵更多人參與捐血活動，以緩解血庫存量壓力，大家都能夠平安過年節。

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