吉林「1傳81─>98」超級傳播　外界憂病毒變異？

▲石家莊全市8日完成全員核酸檢測。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸河北石家莊疫情尚未控制，並且凸顯農村傳播嚴重問題，最新消息今（17日）指出，吉林「1傳81人」超級疫情已經變成「1傳98」。讓外界擔心，病例新增數量的峰值是否已經出現？中國疾控中心副主任馮子健表示，這還要繼續觀察，不過從2日開始，各地很快採取措施，已經出現有效控制。「一個潛伏期、兩個潛伏期後就能看到非常顯著的效果。」

外界聚焦大陸河北疫情，石家莊昨公佈新增65例確診軌跡，最小僅3個月，傳染原因多人參加農村婚宴；另外，日前吉林省報告的超級傳播事件，因為1位講師參加兩場培訓課，出現「1傳81」超長傳播鏈（17日最新數據上升到1傳98人），大連疫情也出現過「1傳33」超級傳播現象。外界擔心，病毒是否出現根本性的變化？

馮子健解釋，在人際傳播的呼吸道傳染病裡面，「超級傳播現象」是比較常見的疾病傳播現象，從專業上來解釋或者從流行病學角度解釋，是指一個病人或者是感染者傳播的數量，導致二代病人數量超過的基本傳播數，或是顯著地超過這個數值，就是超級傳播者。「減少聚集性活動，是消除超級傳播現象一個非常重要的措施。」

▲黑龍江和河北的病毒溯源調查中。（圖／翻攝 中新網/網易視頻）

另外，黑龍江和河北的病毒輸入來源還在調查中。馮子健指出，有可能是人員帶入的，也有可能是物品帶入的。這些物品、環境可能在調查時已不再能夠檢出病毒，或物品已不在當地，非常難斷定病毒的來源是什麼。另外，人員也可能隨著時間的延長體內攜帶的病毒消失，無法檢測到，這個時候建立關聯就非常困難。

春節期間疫情是否會進一步反彈？馮子健分析，目前疫情呈現多地局部暴發和零星散髮狀態，這是入冬後全球疫情大幅上升後，造成疫情防控巨大壓力的一種反映。春節期間，人員流動大，將增加疫情傳播風險；物流加大，低溫條件下需警惕進口冷鏈食品和其他貨物被病毒污染的風險。如落實好相關措施，可確保不出現大規模疫情反彈。

對於變異後的新冠病毒，該如何應對？根據2020年12月14日至今，全球至少有7種變異的新冠病毒，而變異的病毒傳染性似乎增強了，但毒性並沒有增強。馮子健表示，一方面，可能要做更長期應對新冠病毒的準備，另一方面，因病毒的傳播能力增強後，過去的一些防範措施不再那麼有效，各項措施的力度可能還要再加強。