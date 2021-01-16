大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

▲台中大甲高中傳出學生疑似集體感染諾羅病毒。（圖／翻攝Google Maps）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中大甲高中驚爆高三學生疑似集體感染諾羅病毒，上周四、五2天前往南部參加戶外教學後，師生陸續出現上吐下瀉情況，其中還有2名學生情況較為嚴重，連續拉肚子一周，至昨天為止仍無法返校上課。目前衛生局已介入調查，將釐清是食物中毒、或是病毒感染惹禍。

教育局表示，大甲高中因受到疫情影響，取消全校高三學生畢業旅行，因此某班級選修課程自行舉行戶外教學，當中包括7名二年級生，其餘皆為三年級生，一行共29人，於上周四、五（7日、8日）前往南部，不料返回台中後，陸續有多名學生出現上吐下瀉症狀，就連老師也中標。

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教育部指出，多數學生在本周一情況即好轉，並返校上課，但其中有2名學生情況較為嚴重，連續拉肚子長達一周，至昨天仍告假在家休息，暫時無法返校。另針對媒體報導，有家長擔憂，距離學測短短不到10天，擔心學生病況會影響學測表現；教育部也澄清，經查該三年級學生參加的為5月份的統測，而非學測，且在事發後校方也立即進行消毒作業，同時衛生局也已介入調查，將待2周後檢驗報告出爐，再行釐清是食物中毒、或是病毒感染釀禍。