不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

▲張姓女子照顧失明妹妹，不過卻因提領其帳戶錢遭檢方依詐欺取財等罪起訴，判決結果出爐。（示意圖／視覺中國）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名張姓婦人照顧雙眼失明又遭子女遺棄的妹妹多年，直到妹妹過世後，她從對方戶頭中領出1萬6千多元來支付喪葬費用，沒想到卻被檢方依偽造文書及詐欺等罪嫌起訴。不過，法院審理後，認為張女照顧妹妹多年，而妹妹的帳戶等也都交由其保管，並委託提領款項等，屬「委任關係」，主觀上並無不法犯意，因此判張女無罪。

檢方認為，張女明知妹妹2019年9月間死亡後，權利能力已消滅，無從再授權她使用銀行帳戶，但她卻在同年10月初下午拿著妹妹的存摺、印章到郵局提領戶頭中的1萬6771元，損害郵局對於客戶資料及存款管理的正確性，最終依偽造文書、詐欺取財等罪將張女起訴。

法院在審理期間，張女否認犯行，表示妹妹雙眼失明，與子女都失去聯繫，她照顧了妹妹5、6年，且妹妹生前也將所有帳戶的存摺及印章交給她保管，並委託提領款項作為生活費，以及交代領錢出來辦後事等。

張女提到，妹妹過世後，她支出了約15、16萬元的喪葬費，她之後從妹妹的帳戶中領出1萬6771元，而其中的1萬1560元是榮民服務處發的終身俸，其餘4千多元是國民年金及殘障補助的錢，但後來又得知1萬1560元是榮民服務處預先發給，妹妹過世後必須要退還，她因此又將錢退還回去。

此外，張女妹妹的女兒事後也出面證稱，母親原先住在安養院，而自從她搬家後，就再也沒跟母親同住，時間長達20年之久，起初雙方也都還有聯繫，但自2015年起，她換了手機號碼後，雙方就此失聯，且她平時也沒有支出母親的日常生活費用等，也不知道母親後來是由誰照顧，也不知道阿姨的聯絡方式。

對此，張女的女兒則表示，阿姨這幾年都是由張女及她照顧，早上會去替阿姨煮飯、清潔身體等，而阿姨有2名子女，但都至少有10年沒有扶養阿姨，且阿姨的郵局存摺、印章等都是由母親保管，平時也都是母親照顧，阿姨也曾提過，「帳戶中的錢拿來支付生活開銷，若之後我不在了，就看戶頭裡還有多少，拿去補貼處理後事的費用。」而阿姨的喪葬費都是由母親先支付，是後來費用不夠，母親才去領阿姨帳戶裡的錢。

張女女兒還提到，阿姨被子女棄養之後送到安養中心，她跟母親是透過鄰居才得知此事，於是就將阿姨接出來照顧，一直顧到阿姨過世，至少5到8年，而這段時間阿姨的子女都沒有來照顧，也因為阿姨雙眼失明，她平時的基本所需都是由母親去買，領錢也都是由母親協助。

對此，法院審理後認為，張女妹妹與子女失聯多年，也沒有受到子女扶養，每月僅仰賴亡夫的退休俸及國民年金度日，又因失明無法自理生活，得靠姊姊照顧起居，時間還長達5年以上，而其曾委託姊姊幫辦後事，並以帳戶補貼相關費用，這也都有殯葬繳費收據可以佐證。

法官認為，張女妹妹生前委託姊姊提領帳戶等，且委託的內容及事務性質是為了辦理她的後事，依照民法規定，此委任關係當不因其死亡而消滅，再者，張女也支出了至少10萬元以上喪葬費，卻僅從妹妹戶頭中提領1萬6771元，並未超出辦理喪葬事宜所需花費，應屬受委託範圍之內，張女的行為主觀上並無犯意，最終判張女無罪。全案可上訴。

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