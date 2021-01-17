雞卷沒雞肉！客拍桌怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

▲雞卷。圖與本文無關。（圖／網友顏力妃提供）

記者曾筠淇／綜合報導

雞卷（現多寫為雞捲）是台灣相當著名的小吃之一，深受許多人喜愛。一名網友日前發文表示，他以為雞卷內沒包雞肉是常識，怎料客人拿到餐點後卻拍桌大罵「不老實！欺騙消費者」，讓他超無奈，因為雞卷本來就是剩菜加上豬肉包起來（現多為魚漿加豬肉）製成的，取名由來是則為「多」的台語，根本與雞無關。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，他以前一直以為雞卷內沒包雞肉是常識，怎料店內員工忽然告訴他有客人外找投訴。客人開宗明義說道，菜單上明明就寫雞卷，「這裡面是魚漿沒雞肉，寫什麼雞卷？」他當時立刻解釋，「雞卷」這個名稱取自於「多」的台語，以前都是多餘的剩菜加豬肉包在一起。

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然而客人完全聽不進去，拍桌大罵「雞卷我最愛吃的，我會不懂嗎」，他吃過很多間店，唯獨原PO這家沒有加雞肉，「沒人像你這樣做生意的啦！這麼不老實，欺騙消費者。」原PO最後雖心有不甘，但仍將費用全數退還，而後也將雞卷直接扔進廚餘桶內。

▲雞卷內沒包雞肉。（示意圖／取自Pixabay）

原PO事後提到，「如果我菜單上面寫雞肉捲，然後裡面沒加雞肉是我活該被你罵」，但是雞卷真的沒有在雞肉的！何況老婆餅、太陽餅的內容物也沒有完全與名稱相符。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「錢包裡也沒有錢啊」、「奶茶也沒有真的奶啊」、「這種就是丟臉了就見笑轉生氣（惱羞成怒）」、「謝謝長知識了！從來沒有點過的食物」、「無知真的很可怕」、「我真的沒吃過有包雞肉的雞卷」、「其實我也很希望買老婆餅真的送一個老婆」、「客人把雞卷跟雞肉捲搞混了」。

據了解，雞卷為台灣著名小吃，北部地區常會在祭祀時拿它當供品；雞卷早期的內餡多為剩菜和豬肉，其名稱取於「多」出來的剩菜，由於「雞」與「多」的閩南語讀音相似，故得其名，雞卷即「多出剩菜之卷」的意思。不過，現在雞卷已經不像以前只包剩菜，而是使用魚漿、豬肉等。