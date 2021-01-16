早餐三明治「肉鬆塞爆」！超佛價格曝光…老闆自豪：這樣賣20年了

▲女子買三明治，被肉鬆的份量嚇到。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）



記者柯振中／綜合報導

一名女網友日前到宜蘭某間早餐店點三明治，沒想到拿到以後，份量讓她傻眼，肉鬆竟然完全塞爆，浮誇的照片令人直呼「超滿足」。而該店家也隨之曝光，原來肉鬆塞成這樣並非特例，而是每個三明治都這麼做，也因此有許多顧客到訪。

這名女網友在多個臉書社團中發文，她在宜蘭買早餐，意外買到「塞爆三明治」，肉鬆的份量擠壓到一旁的煎蛋、火腿餡料，讓她忍不住直呼，「老闆愛台灣做成台灣造型，還有你肉鬆不用錢嗎？想知道每次賣都那麼多嗎？」

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這款三明治在網路上引起熱議，老闆也自豪地揭露，他從20年就開了早餐店，這麼多年以來，肉鬆都是秉持這個原則，塞爆整個三明治。

▲老闆賣早餐20年了，每天起床都用肉鬆塞爆三明治。（圖／《東森新聞》）



老闆說，這樣吃起來口感紮實，而且賣了這麼多年，從來沒虧過，也只有因應物價上漲，從20元調整成25元而已。

而這間早餐店因為料多實在，吸引許多人朝聖，顧客吃完以後，滿足之情溢於言表，咬下一口，嘴裡被餡料塞滿，根本沒辦法說話。

眾多網友看完，忍不住留言回應，「被三明治耽誤的肉鬆」、「阿嬤包的三明治」、「好厲害的肉鬆三明治」、「25元這麼多肉鬆便宜，沒看過放這麼多肉鬆的，我家附近20元肉鬆一點點。」

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