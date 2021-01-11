早餐店阿伯「送藍牙耳機」！超暖真相曝光　他感動炸：等我2個月

▲阿伯一直替原PO收好這副耳機。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友發文表示，他今天去買早餐時，阿伯邊忙邊說要送他一個禮物，當時他心想「是新年禮物？」直到對方拿出一副藍牙耳機，告訴他「這是你去年在這掉的耳機」，他才忽然想起自己兩個月前竟將耳機遺留在店內了。原PO聽到阿伯說的話後非常感動，因為兩人明明並不熟識，對方卻連這件小事也放在心上。

原PO在「爆廢公社二館」上發文表示，他今早光顧台中豐原某早餐店時，早餐店的阿伯就說要送他一個禮物；當時，他並沒多想，只覺得阿伯怎麼人這麼好，難不成是新年禮物嗎？接著，阿伯就拿出一副藍牙耳機。

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原PO看到耳機後恍然大悟，「這不是我兩個多月前掉的藍牙耳機嗎？」阿伯說道，「這是你去年在這掉的耳機」，他一直在等原PO回到店內拿。這席話聽在原PO耳裡格外感動、窩心，因為兩人並不熟識，但對方不但認得他，還將這件事情一直放在心上，所以他決定，「用新台幣報復一下阿伯！」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「記憶力好好」、「老闆強阿，不是熟客，過那麼久還記得」、「感覺很重要！你這輩子只能吃這家早餐了」、「這應該要直接包下一年的早餐了」、「失而復得的東西感覺會像收到禮物一樣開心」、「記性真好」；還有人表示，「價格好親民的早餐店」、「好佛心的價位」、「早餐賣得好便宜」、「重點是這餐點價格也太便宜了吧」。