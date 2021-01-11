　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早餐店阿伯「送藍牙耳機」！超暖真相曝光　他感動炸：等我2個月

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲阿伯一直替原PO收好這副耳機。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友發文表示，他今天去買早餐時，阿伯邊忙邊說要送他一個禮物，當時他心想「是新年禮物？」直到對方拿出一副藍牙耳機，告訴他「這是你去年在這掉的耳機」，他才忽然想起自己兩個月前竟將耳機遺留在店內了。原PO聽到阿伯說的話後非常感動，因為兩人明明並不熟識，對方卻連這件小事也放在心上。

原PO在「爆廢公社二館」上發文表示，他今早光顧台中豐原某早餐店時，早餐店的阿伯就說要送他一個禮物；當時，他並沒多想，只覺得阿伯怎麼人這麼好，難不成是新年禮物嗎？接著，阿伯就拿出一副藍牙耳機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看到耳機後恍然大悟，「這不是我兩個多月前掉的藍牙耳機嗎？」阿伯說道，「這是你去年在這掉的耳機」，他一直在等原PO回到店內拿。這席話聽在原PO耳裡格外感動、窩心，因為兩人並不熟識，但對方不但認得他，還將這件事情一直放在心上，所以他決定，「用新台幣報復一下阿伯！」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「記憶力好好」、「老闆強阿，不是熟客，過那麼久還記得」、「感覺很重要！你這輩子只能吃這家早餐了」、「這應該要直接包下一年的早餐了」、「失而復得的東西感覺會像收到禮物一樣開心」、「記性真好」；還有人表示，「價格好親民的早餐店」、「好佛心的價位」、「早餐賣得好便宜」、「重點是這餐點價格也太便宜了吧」。

ET快訊
蹲式馬桶沖水「用手還是腳」高度超尷尬　妹子崩潰：髒了18年
29歲兒下跪求婚成功　包偉銘劉依純見證哭了
廢棄眷村驚見「活春宮」59秒激戰影片瘋傳　直播主下場慘
義大醫院院長大病暴瘦　宣布遺產不給孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立陶宛爆發H5N8禽流感　活禽鳥、種蛋即日起禁止輸台

國家圖書館爭取張良澤藏品！館長：透過專業整理典藏更便利民眾

確定了！台9線蘇花改南澳至大清水　1/19開放大貨車通行

全校只有校長不珍惜臺文館　真理學生發連署要陳奇銘向張良澤道歉

埃及女童Ct值33降到20「病毒量增加」　莊人祥：剛感染不久！

天冷想取暖！她「跑10間藥局」買不到暖暖包　無奈：比口罩還難買

教長親來電盼解決臺文館風波　張良澤：向真理拿回收藏將完全退出

寫出書中成語！小一弟「啊又濕了」驚呆老爸　老司機狂笑：太專業

高雄義大院長行醫30年！大病暴瘦宣布遺囑「財產全捐社會」不留子

真理送3盒餅+臺文系鐵門鑰匙　張良澤將還校方退「名譽館長」封號

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

立陶宛爆發H5N8禽流感　活禽鳥、種蛋即日起禁止輸台

國家圖書館爭取張良澤藏品！館長：透過專業整理典藏更便利民眾

確定了！台9線蘇花改南澳至大清水　1/19開放大貨車通行

全校只有校長不珍惜臺文館　真理學生發連署要陳奇銘向張良澤道歉

埃及女童Ct值33降到20「病毒量增加」　莊人祥：剛感染不久！

天冷想取暖！她「跑10間藥局」買不到暖暖包　無奈：比口罩還難買

教長親來電盼解決臺文館風波　張良澤：向真理拿回收藏將完全退出

寫出書中成語！小一弟「啊又濕了」驚呆老爸　老司機狂笑：太專業

高雄義大院長行醫30年！大病暴瘦宣布遺囑「財產全捐社會」不留子

真理送3盒餅+臺文系鐵門鑰匙　張良澤將還校方退「名譽館長」封號

元山2020年營收33.29億創新高　訂單能見度達上半年

高雄3大景點3月底前免費入園　淺粉色河津櫻花季1/16登場

首例！新北16歲少年摩鐵吸笑氣挨罰3萬　全國第一張青少年罰單

陳柏惟換護照拿「彩蛋春聯」　莊瑞雄po照解密驚見這6字！　

柯瑞帶暴龍鐵粉Drake上勇士飛機　柯爾：他們都因為遲到被我罰錢

到職棒上班？　中職球場工作人員徵選16日、17日進行

立法院今開臨時會　萊豬、囤房稅、防疫旅館等議案遭綠營多數封殺

立陶宛爆發H5N8禽流感　活禽鳥、種蛋即日起禁止輸台

嫌便便臭、毛亂飛！　老爸被收服「親手拆門鋸貓洞」還貼防刮條

39年老屋「漏水又壁癌」大翻修更好賣？　網曝1招最省事：先試水溫

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

外送員羞辱店家　嗆店員：不知之前新聞嗎

寒流下午殺到　6°C↓極冷地圖曝

英返台111人　隔離14天能出關了

寒流超冷已4天沒洗澡　網曝1招解：很享受

更多熱門

相關新聞

北屯大超車！交易量創歷史新高　逾10家建商搶進14期　

北屯大超車！交易量創歷史新高　逾10家建商搶進14期　

不畏疫情影響，2020年台中的交易量熱門行政區，由北屯區超過8千棟拿下冠軍，而且去年也創下區域歷年總量新高紀錄，北屯區從2015年起，交易量就超越西屯，主要是14期重劃區最具話題，吸引國泰、雙橡園、精銳、陸府等10多家建商搶進獵地，開價已上看4字頭。

128秒恐怖3連撞！台中騎士自摔慘被3車輾斃

128秒恐怖3連撞！台中騎士自摔慘被3車輾斃

快訊／台中騎士倒地遭輾　卡車底慘死

快訊／台中騎士倒地遭輾　卡車底慘死

高速撞擊瞬間曝！男大里翻車拋飛亡

高速撞擊瞬間曝！男大里翻車拋飛亡

外送員羞辱店家　嗆店員：不知之前新聞嗎

外送員羞辱店家　嗆店員：不知之前新聞嗎

關鍵字：

耳機早餐店台中藍牙藍牙耳機爆怨公社二館

讀者迴響

熱門新聞

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面