早餐店新開的！點哪項「能看出實力」吃貨秒答　他認可了：是精髓

▲原PO好奇問，新開的早餐店要點什麼才看得出老闆實力。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣早餐店不只品項多，有些還從清晨開到中午，不僅上班族、學生會買，連睡到快中午才起床的人都有早午餐可以吃。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「早餐店吃什麼才看得出實力？」說他偶爾早起到處晃晃，發現一間新開的早餐店，就好奇要點什麼才能看出老闆的實力，「原味蛋餅？還是大冰奶？」

看到貼文後，網友就紛紛留言，「老實說，總匯」、「紅茶，紅茶要煮得好喝不簡單」、「原味蛋餅、蘿蔔糕、奶茶，這種基本款」、「蔥蛋！沒錯就是蔥蛋」、「邊吵架邊煮的餐點」、「半熟荷包蛋」、「蛋餅，切的跟捲技術」、「其實蛋餅就可以了」、「吐司類，吐司要烤，內餡要和諧，不可能是什麼沙拉醬。」

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其中有一個答案引發共鳴，「鮪魚蛋餅，不能太濕爛」、「個人認為是鮪魚蛋餅」、「鮪魚蛋餅的精髓不是在鮪魚，而是煎的技術，煎完不能太濕或太乾」、「有些鮪魚會自製沙拉或加苜蓿，直接用罐頭的都是垃圾。」讓原PO也表示贊同、「我也覺得鮪魚蛋餅是精髓，但是常常吃完開始拉肚子。」

不過，就有網友分析道，「基本上都是現成的啦，炸的、蛋餅皮、鐵板麵基本上都是，要說實力，大概就三明治的刀工跟調味了吧」、「真功夫我不知道，我只知道厚片切不夠深，導致撕的時候亂七八糟的店家根本道德淪喪」、「認真說，抓餅，抓餅超麻煩」、「鐵板麵，要不糊且入味其實不容易‧同家店都存在差異性」、「鮪魚蛋吐司，爛店立刻看破手腳。」