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高雄外送員4句羞辱早餐店　回頭嗆店員「不知道富王的新聞嗎」

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄一名外送員嫌店員動作慢，竟嗆店家「不知道之前新聞？」（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中鴨肉店辱罵女外送員，引發社會輿論撻伐。不過，高雄一名網友表示，他10日早上到三民區一家早餐店用餐，卻聽到一名外送員態度囂張，不僅拒絕協助確認餐點，還語帶威脅嗆店家「你們不知道之前新聞嗎？」讓他聽了忍無可忍。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他假日到高雄某知名蛋餅店用餐，本來在排隊等內用餐點，結果遇到一名外送員來取餐，卻不知道要主動報號，而且態度跋扈，險些與店家發生衝突。

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當時店員客氣表示「這份六樣餐點，麻煩你點一下」，但外送員質問「點餐不是你們店家要做的事嗎？我只負責拿餐！」店員回應「你也要點一下，看有沒有漏單」，怎料外送員態度很不耐煩「你們很麻煩，快點點一點啦！」

店員有些不高興了「你需要口氣這麼差嗎？」外送員則反嗆「你現在是在嗆我嗎？」眼見氣氛有些火爆，另一名店員趕緊上前緩頰「沒關係，我來點一下餐點！」結果外送員還補上一句「你自己點餐太慢了！我唸單，你來點！」

本以為事件到此告一段落，怎料外送員離開前竟回頭叫囂「你不知道之前外送有熊貓已經上新聞了？你們還這樣？」

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲店員態度客氣，不料卻遭外送員嗆聲、嫌動作慢。（示意圖／記者許力方攝）

原PO再也看不下去，立刻插話回答「人家店員好聲好氣在跟你對餐點，你講話需要這樣嗎？現在做外送的都這麼囂張嗎？熊貓女外送員是被店員嗆，你是嗆店員還語帶威脅耶！」

外送員並未回應，當下摸摸鼻子離去。但許多網友看完紛紛留言，「現在就是靠勢啦，笑死」、「夠嗆，他一定是毛長齊了」、「缺餐最後還是店家要負責阿」、「雙向確認不懂嗎？熊貓關你這個吳柏毅屁事」、「店家有地址會被出征，外送員根本沒在怕」、「別人上新聞就當自己是大爺了嗎？」

不過，也有不少人緩頰，「沒影片不予置評」、「每個社群都有好有壞，一人不能代表全部」、「大家討論歸討論，風向不要被帶歪了」、「這可能只是個案，不要一竿子打翻一船人」、「入行門檻低，什麼人都有」掀起熱議。

《ETtoday新聞雲》記者稍早向店家查證此事，但目前尚未獲得回應。

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