「美的饗宴」90歲李進安老師捐畫屏東家扶 　寒冬送暖溫暖弱勢孩童

▲90歲李進安老師捐畫屏東家扶。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

年近90歲的屏東中學退休教師李進安老師，即使已經退休了，對弱勢學子及公益活動仍不餘遺力，自104年~108已捐83幅水彩畫作給屏東家扶，用畫作響應支持屏東家扶 『助學圓夢 愛傳家扶』，協助家扶募得百萬獎學金、助學百名家扶大專生獎學金。今年，李進安老師再捐贈 30幅水彩畫作，期待透過畫作溫暖藝文愛好者的心，也能幫助經濟弱勢的家扶兒少。

屏東家扶中心也將李進安老師捐贈畫作編製成畫冊，除了提供藝文愛好者永久珍藏外，也捐贈屏東縣內高中、國中及國小近250所學校，讓藝術可以更貼近屏東縣內孩童，薰陶文藝氣息。

家住枋寮來自單親家庭的悅悅，自己及弟弟在就學期間每個學期皆會申請獎學金，因高中及大學的高額學費，以及開學後的生活費用支出，使得每一學期開學之際，自己與家人壓力相當大，全家都擔心憂愁，多虧了李老師的畫作捐贈及捐款人響應支持，使家扶兒能獲得獎學金、能夠安心就學，完成學業，大學畢業的他，目前朝著自己心目中的理想目標繼續努力著，也期待有朝一日能學習李進安老師一樣，做個手心向下的人，照顧有需要的弱勢學弟妹。

屏東家扶中心傅敏峯主任表示，今年寒假預定頒發大學/高中/國、中小等近700名學生的獎學金，謝謝李進安老師拋磚引玉，用自己的才華挹注這些弱勢孩童，讓更多有心人能兼具藝文收藏及傳播助人善念，讓家扶的孩子可以在開學之際免擔心學費問題，與其他同齡孩子一樣可以順利完成學業。謝謝來自高雄市的愛心企業百岳登山戶外用品負責人林啟文，感念李進安老師善行，主動捐出20萬元響應支持、河見電機張乃文副總也是李進安老師畫作的愛好者，特地前來賞畫，並珍藏老師的畫作；家扶自立青年王吉俊、家扶范安煌主委、林新安輔導主委都響應支持捐贈獎學金珍藏李老師畫作。

捐款壹萬元以上獎學金，即可珍藏李進安老師水彩畫創作一幅，捐款500元獎學金，即可珍藏李進安老師水彩畫畫冊一本，畫展展期至1月20日，歡迎對藝術畫作有興趣的民眾一同到屏東家扶中心三樓參觀畫展。