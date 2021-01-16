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消防節結合動漫角色扮演　嘉縣推鬼滅之刃吸引450位學童搶報名

▲嘉義縣消防節活動搭配動漫鬼滅之刃元素做宣導（圖／讀者提供）

▲嘉義縣消防節活動搭配動漫鬼滅之刃元素做宣導（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局消防節前夕，16日舉行「嘉義縣119消防節表揚典禮」活動以coldsplay的方式與當紅動漫「鬼滅之刃」巧妙結合，希望能加強在地民眾的災害危機意識及提供在地化需求的消防服務。縣長翁章梁、嘉義縣義消總隊長張明達、嘉義縣消防局長呂清海蒞臨現場，感謝各界平日對消防的重視與關心，也肯定警義消長久以來對嘉義縣無私的付出。

▲嘉義縣消防節活動搭配動漫鬼滅之刃元素做宣導（圖／讀者提供）

▲嘉義縣消防節活動（圖／讀者提供）

今天活動表揚內政部109年全國鳳凰獎得主小隊長蔡敏生與義消周許素蘭、全國災害防救志工菁英獎羅聰益、全國防火宣導志工菁英獎劉淑綢等獎項外，今年為提高全民防災意識與參加活動的熱情，在消防局前馬路舉辦並特別搭上當紅動漫「鬼滅之刃」熱潮，以提醒民眾時時做好防災準備。

▲嘉義縣消防節活動搭配動漫鬼滅之刃元素做宣導（圖／讀者提供）

▲嘉義縣消防節活動吸引小朋友動漫穿著參加（圖／讀者提供）

嘉縣消防局規劃「消防版」鬼滅之刃，以「根感」為主題，設計鬼滅之刃的cosplay話劇表演，逗趣搞笑的消防版鬼滅話劇，成功突顯民眾CPR重要性。除了話劇表演、帶動跳外，還參考火災搶救課程，設計適合國小以下學童的九大消防闖關關卡「消防柱之路闖關區」和宣導各項防災知識的「全集中防災教育區」，此次防災宣導活動短短3天450位線上預約人數即額滿。

 ▲嘉義縣消防節活動搭配動漫鬼滅之刃元素做宣導（圖／讀者提供）

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