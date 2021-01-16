傾倒廢棄物危害自然環境　善警逮惡嫌究辦

▲台南市善化分局查獲曳引車非法傾倒廢棄物，目前正深入追查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市善化分局日前接獲民眾檢舉，有不法集團將廢棄物，棄置在大內區大內段某地號上，經會同台南市環保局人員查證屬實，並循線將開曳引車到該處傾倒的2名犯嫌查獲，目前正深入追查偵辦中。

善化分局指出，本案大內分駐所據報立即派員會同台南市環保局稽查人員前往該地查察，確認該地號上確實遭人棄置廢棄物。大內分駐所勤務人員執行巡邏勤務時，在大內區內郭里發現一輛曳引車行駛於道路上，行跡可疑，即沿路尾隨該車，發現該曳引車行駛至被亂倒廢棄物的土地時，即開始傾倒廢棄物，警方馬上上前將車上之2名嫌犯逮捕後帶回調查，全案由警方深入偵辦，追查幕後是否有不法集團涉案。

善化警分局長朱信憲表示，廢棄物需經過適當之處理，才不會造成環境污染，依廢棄物清理法規定，隨意棄置廢棄物或未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金，呼籲不肖業者千萬別心存僥倖，民眾若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請立即撥打110報案專線檢舉，共同打擊不法，以維護大自然的生態環境不受破壞。

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