北部醫院「爽吃15天鎮國聖物」　老闆卻放鳥1天！網哭：新台幣教訓

▲醫護人員收到雞排，超感動！（圖／翻攝陳記鹽酥雞）



網搜小組／劉維榛報導

北部一名醫師因照顧重症病患，在12日確認染上新冠肺炎，引發各界關注！正當檯面上政治人物吵著「開除染疫醫師」之餘，有店家默默行善，霸氣每天送出「鎮國聖物」，要給醫護人員打氣，即起到1月底為止，掀起大批網友刷讚「這麼熱血的老闆，讓我們用新台幣教訓他！」

北部某醫院發生醫師爆發染疫，士氣低迷之際，不少民眾給予實際行動打氣，其中「陳記鹽酥雞」老闆決定自掏腰包，從15日起，要替醫護人員澎湃加菜，分成一二三中午、四五六晚上，每天貼心奉上銷魂炸物。

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暖心的消息曝光後，粉專《貓與邪佞的手指》轉貼狂讚，「這麼熱血的老闆，讓我們用新台幣教訓他！鹽酥雞就是台灣的國魂！鎮國聖物！珍奶要不要來下，吃鹽酥雞不配珍奶成何體統！」

▲老闆每天送上炸物！（圖／翻攝陳記鹽酥雞）



底下網友紛紛應援，「看來今天應該要來吃一下」、「每次看到這種文都感動得想哭」、「沒有鹹酥雞的生活，是黑白的」、「這家在當地是有名的好吃」、「這家雞排超噴汁超好吃，而且老闆本身就很熱心公益，常常奔走在各公益團體，是個面惡心善的大好人」、「雖然炸物對身體不好，但是可以撫慰醫護人員的心靈啊」。

事實上，鹽酥雞老闆做愛心不落人後，26日也特地向醫護告假一天，「我要下南部做一個很重要的公益活動」，他也自嘲，「怪我不會別的，只會供應炸物，希望能讓大家暖心，醫護寬心，我們永遠支持您們，感謝各位善心人士的相挺！」

▼老闆大方請吃銷魂炸物！（圖／翻攝陳記鹽酥雞）

