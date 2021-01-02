日媒稱「陸製新冠疫苗」走私日本富人圈　中使館駁斥假消息

▲日媒報導稱「陸製新冠疫苗」走私日本上流社會，中駐日使館駁斥假消息。（圖／翻攝 中駐日使館）

記者任以芳／綜合報導

大陸宣布全面施打疫苗同時，有日本媒體報導指出，一些據稱是「中國製造」的新冠疫苗被帶入日本接種。對此，中國駐日本使館發言人今（2日）駁斥日媒報導「中國製造」疫苗流入日本傳聞。強調中方對個別日媒報導未經查證感到不滿，並且希望能確實客觀報導。

中國駐日使館收到記者提問，個別日媒1日報導稱，一些據稱是「中國製造」的新冠疫苗被帶入日本，日本國內已有人接種上述疫苗。中方對此是否知情，是否會採取相應措施？

駐日使館發言人表示，中國政府高度重視疫苗生產和流通安全，嚴格執行疫苗全流程管理，願同各國共同打擊整治疫苗制假售假、非法外流等違法犯罪行為，切實保障疫苗研發、生產、流通、使用安全，確保新冠肺炎疫情防控工作有序開展。

發言人進一步說，我們對個別日本媒體未經覈實有關情況即對中國新冠肺炎疫苗對外合作妄加評論表示強烈不滿，希望有關媒體切實承擔傳媒責任，確保涉華報道真實、客觀，避免對日本民眾形成誤導。

▲日媒傳出「陸製新冠疫苗」走私到日本上流社會。（圖／CFP）

據了解，消息出於日本《每日新聞》1日報導，內容稱2020年11月以後，日本具代表性的企業經營者、部分有錢人，已接種走私到日本的陸製2019冠狀病毒疾病疫苗，每人施打一次1萬日元，換算新台幣大約是2757元。

報導引述這位匿名接種疫苗社長說法稱，不是怕新冠肺炎才到處尋找政府未批准的疫苗，只是因有交情，有人介紹，下次接種時間是3日。至於疫苗的來源是與中共幹部有交情的大陸顧問，但走私行為可能觸法。