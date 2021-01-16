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社會 社會焦點 保障人權

影／32歲男飆車恍神撞爆變電箱　北市中山區夜生活大停擺

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區16日凌晨2時許，一名男子開著廂型車由西往東行經民生東路二段，在吉林路口時疑似精神不濟，突然往右偏離車道，撞上路邊停放的4輛汽機車，還撞爆變電箱，導致該區域一度停電，附近餐廳、按摩店等營業場所只得暫時歇業。據駕駛供稱，當時自己因為恍神才會釀禍，經酒測並無酒駕，確切事故原因有待後續調查釐清。

▲▼廖男疑恍神，整輛車往路邊偏移，撞爆變電箱。（圖／記者游宗樺攝）

▲廖男疑恍神，整輛車往路邊偏移，撞爆變電箱後翻車。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，廖姓男子（32歲）開著黑色廂型車，行經民生東路二段與吉林路口時，疑精神不濟，整輛車突然往人行道方向偏移，撞倒路邊停放的機車外，甚至有一輛銀色轎車直接「被撞出停車格」，總計有4輛汽機車受損，所幸除了肇事駕駛外並無其他人員受傷。

▲▼廖男疑恍神，整輛車往路邊偏移，撞爆變電箱。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼廖男疑恍神，整輛車往路邊偏移，撞爆變電箱。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消到場確認車內無人受困，並通知台電前來處理受損變電箱。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場發現廖男已脫困，但身上有輕微擦挫傷，就醫治療後並無大礙。廖男所駕駛的黑色廂型車則是往左橫倒在路中，車頭嚴重受損；而原本停在停車格，被撞到路中的銀色轎車車尾則嚴重凹陷，現場地面布滿車體、玻璃碎片，且因變電箱受損許多店家歇業，事故吸引大量民眾前來觀看。

附近民眾表示，當時看到那輛車高速開來，並沒有聽到煞車聲，而是直接「碰！」一聲撞上路邊，車輛隨即往左翻覆，還好當時有看到其他人上前協助破窗，將車內駕駛拉出車外，好險人看起來並無大礙。

▲▼廖男疑恍神，整輛車往路邊偏移，撞爆變電箱。（圖／記者游宗樺攝）

▲路邊停放的銀色轎車被撞到路中。（圖／記者游宗樺攝）

警方於事故現場進行交通管制，同時進行拍照採證，將調閱鄰近監視器釐清事故過程，經酒測已排除廖男酒駕，初步判斷應為恍神釀禍。由於變電箱遭撞毀，警消同時通報台電人員到場，協助清點受影響住戶，並通報修繕單位前來處理，相關費用有待後續進一步協調釐清。

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