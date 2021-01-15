同學遭性騷出手相救　他打斷犯嫌鼻樑反遭學校建議退學

▲陸男高中生拯救遭性騷少女，反被學校建議退學。（圖／翻攝自紅星視頻）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸河南一名男高中生在2019年撞見一名女同學遭到猥褻，立刻上前出手拯救，過程中不慎將施暴者的鼻子打到粉碎性骨折，反而遭控涉嫌故意傷害，因此在2020年遭到逮捕。事後校方不僅無作為，甚至建議該名男高中生退學，引起大陸網友熱議。

綜合陸媒報導，見義勇為的高中生解釋，當時一個陌生男子對女同學摟抱、強吻，更試圖將人帶走，於是自己出面阻止，才會發生爭執，沒想到鬥毆過程中傷害到犯嫌，更因此遭到判刑，感到相當難受。

男高中生的父親受訪表示，兒子遭到逮捕後，自己覺得不是什麼太值得張揚的事，就沒有向學校通報，本來以為不是太大的問題，短時間內就可以回校上課，沒想到校方聞訊後卻建議辦理休學手續，若不休學可能就會遭到退學處分。兒子在知道消息後，也感到相當委屈。

不過，男高中生也指出，這件事情對自己打擊很大，還被學校退學，「但自己不會後悔出手相救這個決定」。其父親也坦言，如果將來要復學，可能還需要警方協調幫忙。

對此，大陸的網友看到相當忿忿不平並表示，「這樣的學校能交出什麼人才」、「以後碰上耍流氓的誰還敢出手相救？」、「警方亂執法沒人管嗎」、「法律對壞人太好，對好人太壞」、「孩子，是整個社會辜負了你」、「監察院批了逮捕令，學校退學，牛逼，真牛逼！」。